青奧／4局橫掃球王胞妹！陳忞昕勇闖桌球女單金牌戰

先在桌球混雙奪下銅牌，寶島小將陳忞昕確定女單也登上頒獎台，今天她先在2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會桌球女單4強賽4局「橫掃」日本女將松島美空，搶下台灣時間明天凌晨1點半的金牌戰門票，確定為代表團再進帳一面獎牌，也是個人本屆青奧的第二面獎牌。

松島美空是日本「世界球王」松島輝空的妹妹，U17世界排名高居第一，不過左手持拍的陳忞昕今天毫不畏懼，首局在「丟士」中以12：10搶下，第二局也先取得局末點，並靠發球直接得分，以11：6再下一城。

第三局陳忞昕在5：5下連拿2分，逼出松島美空暫停；恢復比賽後，陳忞昕再連拿4分，再出現局末點，且第一個機會松島美空就擊球出界，讓陳忞昕以11：5取得局數「聽牌」優勢。

陳忞昕第四局再後來居上，連續得分下取得9：5領先，擦網過的幸運球再讓陳忞昕拿到賽末點，最終以11：6拿下，直落4局橫掃對手，勇闖金牌戰。

中華隊過往青奧收穫的獎牌包括2010新加坡青奧的洪子翔的男單銀牌）、2018布宜諾斯艾利斯蘇珮綾和林昀儒打下的國際混合團體銅牌，陳忞昕和林晉霆本屆先在混雙摘銅，陳忞昕確定女單也帶回獎牌，單屆奪下兩面獎牌、女單奪牌都寫下新猷。