籃球／百萬贊助計畫3年有成 安坑國小校友莊博元勉勵學弟妹兼顧課業

自2024年起安葆電能、原長照明、原藤貿易三家企業攜手資助新北市安坑國小籃球隊，4日繼今年兒童節後再次造訪安坑國小，不僅慷慨解囊，還邀請校友TPBL桃園台啤永豐雲豹隊射手莊博元，和學弟妹來一場「回憶殺」。

「安坑國小三年百萬贊助計畫」今年是計畫最後一年，各企業高層都到場關心協作情況與小朋友的成長需求，安葆電能副總經理黃必先表示：「我們是新店在地企業，敦親睦鄰是我們的社會責任，我每一年都來，學校運動氣氛非常好，合作效果不錯，之後還會邀請孩子們去職籃現場看球。」

原長照明董事劉家翰也是每年必與會，還會下場跟小朋友較勁，他笑說：「一開始其實只談到經費贊助，後來每一年都想自己可以多替孩子做些什麼，替他們裝燈、送球衣、球鞋等等，就是盡量讓合作內容跟小朋友的童年可以更豐富一點。」

收到這麼多叔叔、阿姨的關心，安坑國小沒有讓他們失望，在國小聯賽114學年度拿下女子260組（籃框高度）亞軍，113、112學年度則是男子260組冠軍與男子組亞軍，總教練康昭翔表示：「現在物價高漲，帶隊比賽的費用真的越來越高，很感謝這些企業的用心，我們會繼續努力。」

今天的特別嘉賓當然就是校友莊博元，他上季在台啤出賽36場，場均5.6分，三分球命中率達39%，活動中「帶領」小朋友比賽投籃遊戲，不過不熟悉國小矮框與小號籃球的他起初並不順手，接連「打鐵」，但也炒熱全場氣氛。

莊博元自曝小時候很胖，「我120公分的時候大概50幾公斤，根本是多拉a夢，而且那時候有點過動，才會開始打籃球，後來就愛上這項運動。」他笑說，今天回來真的充滿回憶，還記得畢業前是六年一班，「國小比較愛玩，會跟同學打鬧，常被老師罵，不過學校其實沒什麼變，小小的、很溫馨。」

高中時期赴美發展，讓莊博元看到不同的籃球文化，「在那邊就是要照顧好自己，讀書也很重要，希望學弟妹們除了打球，真的要好好念書，我以前也有籃球隊同學可以考上第一志願的，只要有心，我相信你們可以兼顧。」

安坑國小籃球隊感謝贊助商並合影留念。圖／新北安坑國小提供