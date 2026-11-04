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韓國羽賽／BWF周天成不敵自家人王渝凱 男單首輪止步

中央社／ 台北4日電
周天成。 路透
周天成。 路透

BWF超級500系列的韓國羽球公開賽，榮膺男單頭號種子的周天成今天首輪與王渝凱上演「台灣內戰」，沒想到終場以18比21、21比16、12比21落敗，意外止步首輪。

結束世界羽球總會（BWF）歐洲賽程後，世界排名第4的「台灣一哥」周天成，這次韓國公開賽名列男單頭號種子，首輪面對世界排名66名的22歲新星王渝凱，雙方歷經超過1小時激戰，最後周天成以落敗收場，無緣前進次輪。

此役首局開打後，周天成延續過往對戰不敗優勢，開局手握6比2領先，不過隨著周天成失誤增加，讓兩人形成拉鋸戰，加上周天成關鍵時刻無法有效限制對手的強力扣殺，連丟3分失去領先位置，率先以18比21讓出。

次局周天成在技術暫停後找回節奏，一波4比0攻勢確立領先地位，如願以21比16扳平戰局，只是進入決勝第3局，周天成受限於對手強勢進攻，一開始就處於1比5落後，就算一度追到2分差，但接著周天成出現連掉8分的亂流，終場再以12比21吞敗。

另外在女單部分，名列第6種子、世界排名18名的「台灣一姊」林湘緹，今天在首輪以21比13、21比18力退地主好手金敏智（音譯，KIM Min Ji），順利挺進次輪，而世界排名19名的邱品蒨則以21比17、13比21、16比21遭到印尼女將普拉蒂維（Ni Kadek DhindaAmartya Pratiwi）逆轉，無緣晉級。

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