籃球／3屆瓊斯盃出賽費拖8年未給 籃協喊和解「有信心」⋯工會不等了

台北職業籃球員職業工會去年控告中華民國籃球協會，要求給付3屆瓊斯盃選手出賽費及肖像授權費，期間雙方數度調解未果。台北地院今開庭審理，籃協原欲爭取時間再與工會協商，稱有信心達成和解，但遭球員律師強硬回絕。全案辯論終結，一審定12月9日宣判。

籃協與職籃工會就國家隊選手權益爭議長期存有歧見，數次商討未果。去年9月8日，工會無預警狀告籃協，控訴協會未支付國家隊選手於2018年、2019年、2023年瓊斯盃出賽費用，要求以每場5千元條件補發，另部分選手肖像未經授權卻遭商用，每人求償3萬元。

職籃工會當時聲明，這並非突如其來的對抗，而是源自制度長期失靈、協商反覆無果後，不得不選擇透過司法手段，守住運動員最基本的權益底線。據了解，本案包括中信特攻曾文鼎等人，共有59名球員參與訴訟。

北院今開庭行辯論程序，雙方均委由律師出庭。球員委任律師表示，國民體育法明文，特定體育團體舉辦商業性賽會時，應支付選手出賽費；此外，籃協當時採徵召方式，逐一向球員口頭詢問參賽，形同成立合意契約，協會應依約給付報酬。

籃協律師則辯稱，協會確實有與球員達成出賽共識，但爭執是否曾提及給付出賽費用及金額，認為此部分應由球員舉證提出。

籃協律師進一步指出，協會在今年5月歷經理監事改選，由國際中橡集團董事長辜公怡接任新理事長，後續有推派常務理事與工會和談，且有談出一個不錯的結果，但卡在肖像權案仍談不攏，喊話法院若能再給一點時間，有信心促成和解。

對此，球員律師則不領情。律師回擊，雙方早從2024年起陸續商議，中間一度說要調解卻也無疾而終，何況肖像權部分起初曾達成調解，籃協卻未依約如期給付款項，且經反映未果，若協會真有誠心想談和解，在訴訟宣判前也都可以繼續談。

庭末，法官也曉諭籃協一方，拿出誠意來和球員協商溝通，若雙方真有和解，再於宣判前具狀告知合議庭。全案辯論終結，一審定12月9日宣判。