PLG／李珠珢來了！勇士14日開幕戰「韓籍五本柱」合體

台北富邦勇士隊今天正式宣布，高人氣啦啦隊女神「珠珠寶貝」李珠珢將於新賽季加入應援行列，為團隊注入全新活力。李珠珢預計14日勇士主場開幕戰首度亮相，將與球迷近距離見面，展現充滿魅力的應援風采。

李珠珢於2025年加入Fubon Angels為富邦悍將隊應援，憑藉亮眼外型、甜美笑容及充滿魅力的舞台表現，迅速累積高人氣，獲得大批粉絲支持。新賽季她將持續以Fubon Angels身分，首度跨足台灣職籃為勇士應援。

李珠珢加入Fubon Angels以來，不僅在應援舞台上擁有高人氣，更以充滿感染力的舞台魅力與熱情活力，帶給球迷滿滿的歡樂與感動。此次李珠珢也將把熟悉的應援魅力帶進勇士主場，陪伴球迷迎接全新賽季，並期待與更多勇士球迷創造難忘回憶。

勇士14日主場開幕戰，中場表演更有重磅亮點登場，Fubon Angels「韓籍五本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎、朴星垠將首度於勇士主場合體，五大人氣韓籍啦啦隊女神同台演出，帶來精彩中場舞表演。

李珠珢說：「已經迫不及待要與勇士球迷見面，期待能在球場與大家一起創造美好的回憶，也希望能把滿滿的活力與熱情帶給球迷，14日、15日勇士開幕周見！」