青奧／坐二望一設定達標 朱宥恩武術奪銀寫新猷

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會武術套路，中華隊朱宥恩在女子太極拳／太極扇全能鍍銀，也是中華代表團在青奧首面武術套路獎牌。

中華隊教練蕭詠日表示，朱宥恩在前兩天預賽排名第2，表現算穩定，但決賽時給自己較大心理壓力，「因為這樣上午的太極扇決賽，她動作有點晃動，中午休息時盡快調整她的狀況。」

蕭詠日提到，到太極拳項目時，朱宥恩狀況就呈現穩定。他認為，賽前評估這次青奧的參賽對手後，就認為應該有「坐二望一」的機會，結果也如預期，成績算是滿意。

本屆青奧首度納入武術套路，國際綜合性賽會多半以太極拳、劍為比賽項目，由於塞內加爾禁止攜帶有刀刃的表演器械入境，因此將太極劍改為太極扇。

朱宥恩在達卡時間1日的太極扇預賽以9.233分名列第2，2日的太極拳預賽拿下9.330分，總分18.563名列第2晉級決賽。

3日的決賽，朱宥恩上午的太極扇拿下9.166分、名列第3，下午的太極拳獲得9.333分，總分18.499名列第2，為代表團帶回一面銀牌。

運動部賀電以及中華奧會主席蔡家福為本屆青奧奪牌選手準備的獎勵金，由代表團陳美燕總領隊代為頒贈。

中華隊朱宥恩在武術的女子太極拳／太極扇全能鍍銀。圖／代表團提供