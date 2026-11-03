TPBL／阿巴西奪本土MVP 德魯獲外援最有價值球員肯定

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2026-27賽季的第三周MVP，本土外援最有價值球員由新北中信特攻「黑豹」阿巴西獲得，洋將MVP由新竹御嵿攻城獅德魯（Drew Pember）獲選。

本土MVP阿巴西在面對高雄全家海神的比賽中展現高效率進攻，全場攻下29分、3抄截、2籃板及1助攻，效率值達32，是第三周所有球員最高；除進攻端的火力輸出，阿巴西也透過積極防守帶動球隊節奏。

特攻此役展現強勢的防守壓迫與轉換進攻能力，全隊合計完成17次抄截，成功將防守成果轉化為得分機會。阿巴西在攻防兩端的穩定發揮，不僅成為球隊掌握比賽主導權 的重要關鍵，也讓他獲選本周本土MVP。

外援周MVP德魯在作客新北國王的比賽中，繳出18分、6籃板、6助攻、4阻攻及1抄截表現，三分球命中率高達7成5，效率值29。面對上半場落後的局面，德魯在下半場持續提供進攻火力，並透過傳球串聯隊友，協助攻城獅逐步扭轉戰局，最終以95：93拿下勝利。

德魯此役的價值不僅體現在得分，更展現在攻守兩端的全面性。進攻端兼具外線投射與組織能力，防守端則以4次阻攻展現禁區保護能力，讓攻城獅在比分拉鋸時仍能維持競爭力，尤其第三節球隊展開反擊、逆轉超前的過程中，德魯扮演重要角色，最終幫助攻城獅在客場帶走本季首勝，也憑藉全能表現獲選第三周外援MVP。