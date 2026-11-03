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TPBL／海神啦啦隊成員遭言語猥褻 球團發聲譴責騷擾

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
11位高雄全家海神啦啦隊 Aqua Mermaids本季首次亮相「全員到齊」。圖／海神提供
11位高雄全家海神啦啦隊 Aqua Mermaids本季首次亮相「全員到齊」。圖／海神提供

職籃TPBL高雄全家海神隊的啦啦隊「美人魚學姐」成員LIA，昨天騎車在高雄市區疑遭陌生男子尾隨，並用猥褻言語騷擾LIA，讓LIA飽受驚嚇。海神今天發聲，嚴正譴責任何形式的言語與行為騷擾，並會持續協助與陪伴團員，確保成員們的安全。

LIA在社群表示，昨天下午2時許，她騎車行經左營區博愛四路，發現1名男子一路出現在她附近，前後約20分鐘，發現有異狀後開始錄影，沒想到錄影後不久，男子就說出「噁爛話」，讓他不知所措。

LIA的貼文已經刪除，仍引發網友熱議。海神球團今天表示，LIA因不希望過度佔用社會資源，現階段不便接受任何媒體採訪，亦不對外發表進一步評論，敬請各位媒體朋友見諒。

海神也強調，球團在此也嚴正譴責任何形式的言語與行為騷擾，並會持續協助與陪伴團員，確保成員們的安全，再次感謝大家的體貼與包容。

海神 TPBL 啦啦隊 籃球

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