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PLG／向林志傑、蔡文誠致敬！勇士主場開幕週辦引退儀式

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
臺北富邦勇士將於11月14日、11月15日迎接PLG 2026-27賽季主場開幕戰，球團宣布以「Always Braves 藍魂不滅」為主題。圖／勇士提供
臺北富邦勇士將於11月14日、11月15日迎接PLG 2026-27賽季主場開幕戰，球團宣布以「Always Braves 藍魂不滅」為主題。圖／勇士提供

臺北富邦勇士將於11月14日、11月15日迎接PLG 2026-27賽季主場開幕戰，球團宣布以「Always Braves 藍魂不滅」為主題，規劃一系列豐富多元的開幕週活動，兩日將分別舉辦「林志傑12號球衣背號引退儀式」及「蔡文誠引退儀式」，向兩位籃壇傳奇致敬。

「Always Braves 藍魂不滅」開幕週兩日皆準備豐富的進場贈品，14日入場即可獲得林志傑引退球衣吊飾、勇士賽程小卡及麥維他消化餅朱古力酥脆棒；15日可獲得蔡文誠引退紀念卡及麥維他消化餅酥脆棒。購買VIP區、A區或B區門票者，更可額外獲得蔡文誠引退紀念衣一件。

場外同樣規劃豐富體驗，趣味闖關活動「勇士出任務」將推出「藍以忘記」、「手感全開」及「LUCKY BLUE」等挑戰關卡，讓參與者在互動遊戲中感受勇士的熱血魅力。現場另設蔡文誠生涯回顧小展區，透過珍貴影像與相關展示，呈現其職業生涯的重要歷程、經典賽事與難忘片段，帶領大家重溫這位功勳球員一路以來的奮戰身影。

完成指定闖關任務，即可獲得勇士球員大頭磁鐵夾，將專屬於勇士的紀念收藏帶回家。為回饋支持球隊的廣大球迷。凡於14 日、15日賽前參與「神預測」活動，即有機會抽中Samsung 提供的好禮。

開幕週首日賽前，勇士球團將正式引退林志傑12號球衣，除了賽前的球衣引退儀式，賽後也將舉辦「林志傑見面拍照會」，讓球迷有機會近距離與傳奇球星相見，凡購買2026-27賽季MVP 席、年度助攻王席或最佳第六人席季票的球迷，皆享有簽名拍照會抽籤資格；當日於和平籃球館二樓勇士主場限定店購買林志傑限定典藏組者，則可獲得拍照會資格券，活動名額共計140 名。

15日賽後將舉行「蔡文誠引退儀式」，感謝這位長年為球隊付出的功勳球員。

兩日開場表演，將由連續四年榮獲PLG年度啦啦隊殊榮的Fubon Angels帶來充滿活力的演

出，15日中場表演特別邀請沁沁、秀秀子、維心、檸檬登場，以熱情舞台魅力炒熱現場氣氛。

林志傑 勇士 蔡文誠 籃球

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