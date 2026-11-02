籃球／U19聯盟 五股教練「身教」有成 無教練Nxt Titans惜敗東山高中

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，1日在台北市大同運動中心進行多場賽事，U12第2組五股國小單場差點破百取得3連勝，U19第4組Nxt Titans則是惜敗HBL名校東山高中。

五股國小過去是甲組強權，108學年度奪得男子組冠軍，今年暑假在三重義天宮的媽祖盃奪冠，同一批小球員繼續征戰U19聯賽，今天92：8輕取TYPA Dragons，分數一回事，球場禮儀才是重點，有禮儀才有教育，有教育才能十年樹木、百年樹人。

比賽結束後，五股國小球員一一向對手、對手教練、紀錄台行禮，主動收拾場地，甚至將板凳席細心排好，他們不是唯一會做這件事的球隊，但處處看得出細節，且都自動自發，教練吳欣穎笑說：「其實我沒有特地要求，這些都是我平常自己會做的事，他們可能耳濡目染，畢竟我們來比賽也希望別人把好的環境留給我們。」

五股本季迄今3連勝，且場場都大勝對手，還差點成為本季所有組別正式比賽首支得分破百的球隊，吳欣穎表示：「我希望他們尊重對手，每一場都要全力以赴，不過倒是沒有追求破百，就是讓每位學生都有上場磨練的機會。」

王均元此役11投全中，以百分百命中率攻下全場最高22分，而且不貪功，傳了4助攻，另有6次抄截，「這是我第一次得到這麼高分，很高興，比賽就是要團隊合作，我會希望隊友都能得分、搶籃板。」

王均元最早接觸的運動是跆拳道，後來受到哥哥影響轉打籃球，「看哥哥打球覺得很好玩，平常會跟他出去打球，加入籃球隊後很喜歡這種大家一起成功、一起挫折的感覺，做錯事也是大家一起擔。」他笑說。

U19第4組Nxt Titans對上HBL名門東山高中首節落後10分，不過下半場拉出20：2攻勢，一度將比分反超，可惜對手祭出全場壓迫防守後遭到逆轉，以42：51苦吞4連敗。

Nxt Titans組成相當特別，球員來自雙北各所學校，因籃球而相識的他們儘管沒有教練，仍決定組隊報名U19聯賽。其中劉瀚仁是內湖高工籃球隊高一生，今天攻下全場最高13分，賽後難掩失落，「覺得自己表現不太好，全場壓迫過不了、空檔也沒把握。」

由於戰況激烈，劉瀚仁決勝節被吹技術犯規，不過他立刻跟裁判道歉，他賽後苦笑說：「自己情緒沒有控制好，不過跟大家打球還是很好玩，希望很快可以拿到第一勝。」

五股國小王均元11投全中。圖／U19籃球聯盟提供