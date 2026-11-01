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TPBL／特攻教頭首度對決前東家 率隊28分血洗海神

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
特攻教頭費雪。圖／TPBL提供
特攻教頭費雪。圖／TPBL提供

曾是高雄全家海神總教練的費雪（Mathias Fischer），上季因戰績不佳提前「下課」，休賽季接下新北中信特攻兵符，今天首度「回娘家」到熟悉的高雄巨蛋，率特攻打出主宰內容，首節就取得兩位數優勢，全場最多領先到37分，最終以128：100收下新賽季對戰首勝。

曾率海神打進2025年總冠軍賽的費雪，上季續掌海神兵符但球隊戰績墊底，季中他就和球隊分道揚鑣。今天碰上熟悉的前東家，他坦言充滿情緒，海神依舊是很好的團隊，進攻充滿威脅性，不過特攻打出完美一役，防守表現出色，一同打下漂亮勝利。

特攻新賽季除教練團煥然一新，洋將也全是新面孔，今天首勝入袋，且是寫下28分大勝，費雪強調賽季仍長，要「一步一步來」。

首節特攻就取得35：22領先，半場優勢擴大到69：47，下半場持續拉開比數，最終在6人得分兩位數下踢館成功。「黑豹」阿巴西29分是全場最高，洋將猛士19分，法拉帝18分，強斯和本土後衛魏嘉豪各拿17分，林韋翰11分。

海神今天發生26次失誤，洛斯柯和賀丹的14分已是全隊最高。

海神 特攻 新北中信特攻 籃球

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