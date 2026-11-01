3對3籃球／總統真的來了！賴清德親臨凱道為總統盃頒獎

「2026全民運動賽事－總統盃3對3籃球賽」全國決賽連續兩天在總統府前凱達格蘭大道熱血登場，今天賴清德總統及運動部部長李洋部長今天都親臨現場，頒發殿軍到冠軍獎項。

賴清德總統表示，肯定選手於賽事中展現的拚搏精神與競技實力。今年賽事相較以往新增壯年組及帕拉組，讓更多不同年齡及族群的民眾都能參與運動。

賴清德指出，臺灣是一個民主國家，總統府前廣場不僅限於政治活動，更應成為全民共享平臺，因此將總統盃3對3籃球賽全國決賽特別選在凱達格蘭大道舉行，讓民眾在總統府前揮灑汗水，共同感受全民運動的熱情與活力。

運動部表示，為推動競技運動全民化及落實運動平權，自114年起結合熱門運動項目辦理「全民運動賽事－總統盃」，鼓勵不同年齡層及族群踴躍參與，讓運動融入日常生活，進一步帶動全民運動風氣。

本次賽事在凱達格蘭大道設置主賽場進行比賽，更於總統府前北、南廣場，規劃多元運動體驗活動，讓讓運動變得更加有趣且貼近生活，使民眾親身感受運動的樂趣與魅力。