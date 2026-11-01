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TPBL／最後一擊輸給裁判？國王教頭無奈

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王教頭洪志善。圖／TPBL提供
國王教頭洪志善。圖／TPBL提供

新北國王「背靠背」主場迎敵，今天面對新竹御嵿攻城獅遇後衛林書緯缺陣、主戰洋將沃許本第四節被吹出場的雙重劣勢，雖從最多14分落後到最後12秒追到1分差，但最後6秒的追平一擊出現爭議判決，讓總教練「小胖」洪志善無奈寫在臉上。

國王蘇士軒最後12秒飆進三分球，將比分追到93：94；最後6秒攻城獅劉丞勳站上罰球線，他第一罰失手，第二罰把握攻進個人第一分，讓攻城獅領先到2分。國王暫停後部署最後一擊，洋將克雷格持球底線進攻，出手時和攻城獅蔡宸綱在空中肢體接觸，克雷格倒地但裁判沒吹犯規，讓他氣到兩腳跺地。

裁判仍判國王球權，國王洋將肯刀爾有機會的追平跳投彈框而出，讓攻城獅驚險以95：93帶走勝利。

主場吞下連敗，洪志善賽後記者會談到今天比賽僅說「打了半場好球」，解釋林書緯狀況也只說「昨天腳扭到」，被問到最後6秒的進攻部署反問：「還是要講裁判？」接續解釋，這一擊明顯是克雷格出手、球最後是克雷格離手，若不是犯規應該是攻城獅球權。

「佈局按照我們設想，球到克雷格手上，吸引到防守，按照比賽計劃走。如果沒犯規，應該是對方的球沒錯。」洪志善再次強調。

林彥廷今天打出加盟國王代表作，三分球10投6中攻下全場最高的21分，無奈沒能助隊奪勝，他說：「書緯沒上，先幫球隊多一點。上半場做得很好，下半場沒把該防的防住、該攻的攻進。」

國王 裁判 林書緯 籃球

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