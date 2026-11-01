TPBL／攻城獅新秀處女秀拿9分 總教練喊：我們愛他

新竹御嵿攻城獅隊新賽季首場客場出賽就踢館成功，以95：93擊敗新北國王隊，其中22歲新秀傅友職籃處女秀攻下9分都集中在決勝節，成球隊首勝重要功臣，讓總教練威森賽後直呼「我們很愛他」。

傅友的父親是前國手陳建勳，身高190公分、體重85公斤的他從籃球名校金華國中畢業後就赴美，大學就讀西維吉尼亞理工學院，今年回台投入TPBL選秀，首輪第四順位獲得攻城獅青睞。

攻城獅首戰和高雄全家海神隊歷經二度延長激戰吞下主場敗仗，傅友出賽時間掛零，今天迎接職業生涯處女秀就有亮眼表現，第四節外線、切入都有建樹，一人獨拿9分，助隊最多取得14分領先，雖在讀秒階段被國王追到1分差，最終仍驚險守成。

獅攻獅總教練威森表示，國王是支強勁隊伍，整場比賽沒有放棄，自家球員也打出一場好比賽，沒有放棄，防守表現很好，「下半場球員展現出很好的特質面對這樣的激戰，我要感謝我的球員，但我們顯然有很多要學習，不過沒有比贏球還能學習感覺更好了。」

提到傅友今天的表現，威森立刻說「我們很愛他」，他也讚傅友聚有很多很好特質，相信可以融入球隊，今天這場比賽更證明自己，「我們希望他持續保持信心和冷靜，繼續努力和成長。」

威森還提到，球隊有許多年輕球員，很高興他們持續學習並展現在球場上，自己也格外開心傅友的表現，「不只是今天，整個夏天他都很謙虛、努力。」

處女秀助隊奪勝，傅友透露一開始很緊張，怕犯錯，「打著打著心態比較開闊，比較自然。」上場先從防守做起，第四節連續得分助隊拉開領先的他淡定說，在學長帶領下就是「正常打」，儘管最後比數被追上也相信球隊能守住勝利。