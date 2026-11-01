TPBL／沃許本被吹出場 國王逆轉差一步吞主場2連敗

新北國王隊今天主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，主戰後衛林書緯缺陣、洋將沃許本被吹出場下，第四節最多陷入14分落後，雖在洋將克雷格、本土蘇士軒等球員發揮下追到1分差，但有機會的兩次追平嘗試都沒把握，讓攻城獅驚險以95：93踢館成功。

攻城獅首戰和高雄全家海神隊歷經二度延長激戰吞下主場敗仗，今天客場首戰打出求勝競爭力，新秀傅友第四節外線、切入都有建樹，一人獨拿9分，助隊最多取得14分領先，洋將迪亞洛2罰命中後也讓攻城獅剩下5分鐘時握有90：77優勢。

主場迎敵的國王在克雷格、蘇士軒和肯刀爾接連發揮下，回敬一波16：4猛攻，包括蘇士軒最後12秒飆進三分球，讓比分追到93：94；最後6秒攻城獅劉丞勳站上罰球線，他第一罰失手，第二罰把握攻進個人第一分，讓攻城獅領先擴大到2分，接續克雷格進攻被擋下，肯刀爾有機會的追平跳投也彈框而出，讓攻城獅驚險以95：93帶走勝利。

國王洋將沃許本關鍵時刻無法在場，聯盟解釋，沃許本第三節剩9分43秒時遭判違反運動精神犯規，第四節9分10秒再領到技術犯規，依競賽規章取消該場比賽資格，留下15分、8籃板數據，雖有林彥廷個人新高21分助陣，李愷諺也有18分挹注，仍吞下主場2連敗。

攻城獅TPBL新賽季首戰在二度延長賽吞敗，今天客場出征第四節最多14分領先又差點花光，驚險奪勝下以德魯18分最高，盧冠軒17分，迪亞洛16分，新秀傅友9分集中在第四節成奇兵。