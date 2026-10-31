TPBL／首秀飆26分卻輸球 林庭謙透露第四節僅拿2分不是體能問題

台北台新戰神今天作客高雄全家海神主場迎接新賽季首戰，也是旅外球星林庭謙加盟後的首場例行賽，儘管他全場猛轟26分，其中包括第三節拿下14分，帶領戰神一度逆轉戰局，但對於最終還是讓海神以11分差距取勝，林庭謙賽後也直言球團隊防守是一大問題。

戰神今天作客海神主場，在首節就遭到海神重砲轟炸，單節失掉44分，上半場打完也還以14分差距落後，不過第三節林庭謙挺身而出個人猛轟14分，加上雷蒙恩也有8分進帳，兩人得分就比海神團隊還多出3分，不僅幫助戰神第三節打完追平比數，第四節甚至一度反超前。

但第四節戰神在領先後不但未能拉開差距，反倒還被海神打出一波11：0的反擊，最終也以11分差吞敗，戰神吞下賽季首敗，海神則是收下2連勝。

對於球隊賽季首戰就吞下敗仗，戰神總教練圖奇賽後直言，球員並未有拿出鬥性與對手抗衡，不過他也肯定球隊在落後近20分的情況下一度超前，仍是有可以正面看待的地方。

而林庭謙今天則是出賽40分鐘有26分、7助攻、4籃板演出，不過他第四節僅出手2次拿下2分，賽後他也直言雖然體能多少受到影響，但並不是主要原因，「之前在CBA平均上場時間也將近40分鐘，只有得兩分原因可能要回去看一下出手次數，因為有時候隊友有更好機會，我不會強求去得分。」

林庭謙也點出球隊今天最大問題在於開賽並未掌控節奏，導致單節被對手拿下44分，「第一節和第四節防守執行力做得不是很好，回去要好好面對和修正的地方，因為一節讓對手得40幾分，這不是一個人的責任，而是大家要承擔起的責任。這場球我們起伏很大，從落後快20分到領先，代表我們在攻防兩端節奏有慢慢找回來，希望接下來比賽能快點把狀態調整到優勢和習慣的節奏。」