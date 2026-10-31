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籃球／凱道化身全民籃球主場 總統盃3對3籃球賽熱血登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026全民運動賽事總統盃3對3籃球賽全國決賽開幕典禮。圖／運動部提供
2026全民運動賽事總統盃3對3籃球賽全國決賽開幕典禮。圖／運動部提供

「2026全民運動賽事－總統盃3對3籃球賽」全國決賽暨開幕典禮於今天在總統府前凱達格蘭大道熱鬧登場，運動部部長李洋、運動部全民運動署署長房瑞文、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國籃球協會副理事長文大培等貴賓皆親臨現場，為來自全國各地參賽選手加油打氣。

李洋表示，特別感謝各地方政府、協辦學校及所有幕後工作夥伴的努力與付出，讓賽事得以順利舉辦。今天賽事現場氣氛熱烈，充分展現全民參與籃球運動的熱情與活力，感謝所有選手及參賽者的熱情參與，讓今年總統盃3對3籃球賽更加精彩，並期勉所有選手在安全、公平的競賽環境中全力以赴，爭取最佳成績。

來自全國各縣市共計160支優勝隊伍爭奪最高榮耀，由李洋親自為兩支帕拉組球隊進行擲幣儀式，決定雙方進攻順序，展現賽事公平、公正的競賽精神，正式揭開為期2天的全國決賽序幕，為總統府前廣場帶來青春洋溢的活力與運動熱情，展現全民參與運動的蓬勃氣象。

運動部表示，除了球場上的精彩對決，總統府前南、北廣場也化身全民運動體驗區，現場設有籃球訓練營、有氧運動、運動防護、跑步訓練、匹克球及趣味挑戰Mini Harco等多元活動。

運動部全民運動署署長房瑞文也親臨現場，走訪全民運動嘉年華互動體驗區，親自參與國家運動產業發展中心規劃的多項互動體驗活動，感受運動科學與全民運動結合的樂趣，讓平日車水馬龍的凱達格蘭大道，搖身一變成為全民共享的運動樂園。相關賽程及最新消息，請至賽事官方網站https://www.taiwan3x3.tw/查詢。

運動部部長李洋為兩支帕拉組球隊擲幣決定雙方進攻順序。圖／運動部提供
運動部部長李洋為兩支帕拉組球隊擲幣決定雙方進攻順序。圖／運動部提供

籃球 凱道 李洋

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