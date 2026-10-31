PLG／獵鷹回主場又贏21分 開季前兩戰打趴衛冕軍領航猿

桃園璞園領航猿上周在主場不敵台鋼獵鷹後，兩隊今天轉戰獵鷹主場再度交手，上半場獵鷹再度展現多點開花的攻勢，一度取得22分領先，儘管下半場領航猿逐漸找回進攻手感，但在防守端仍無法限制對手的情況下，最終獵鷹就以115：94大勝領航猿，開季前2場比賽皆以20分以上差距大勝衛冕軍。

新賽季將挑戰3連霸的領航猿，在今年洋將戰力不若以往，且各隊本土陣容都大幅補強的情況下，開季陷入困境，在主場開幕戰以26分差距不敵獵鷹後，今天作客獵鷹主場再遭迎頭痛擊。

上半場在主場出賽的獵鷹就展現多點開花的攻勢，上場10名球員都有得分紀錄，其中在東超首秀就有亮眼表現得洋將霸而穩就不斷強攻禁區，前兩節就有12分、4籃板、3助攻、2抄截、1阻攻演出，上半場獵鷹團隊命中率超過5成，三分球也有13投6中的表現，其中种義仁一人就包辦3顆。

反觀領航猿今天上半場卻是打得荒腔走板，除了盧峻翔與赫南德茲分別攻下13分與15分外，僅有陳將双、丁恩迪與李家慷有得分紀錄，上半場打完獵鷹也取得24分領先。

易籃後儘管領航猿逐漸找回進攻手感，但在防守端卻無法擋下獵鷹的攻勢，讓獵鷹連續三節得分都在30分以上，最終獵鷹也以115：94，開季連續兩場以超過20分的差距擊敗領航猿。

獵鷹今天以洋將喬丹攻下26分最佳，种義仁13分，高國豪則有8分、6助攻。至於領航猿雙洋將赫南德茲與強森分別有26分與21分進帳，盧峻翔19分。