TPBL／林庭謙、雷蒙恩49分難撐大局 海神三洋將狂轟86分大勝戰神

今年休賽季迎來旅外球星林庭謙加盟的台北台新戰神，今天作客高雄全家海神主場進行賽季首戰，在上半場遭到海神三名洋將輪番轟炸下，下半場林庭謙一度與雷蒙恩攜手逆轉戰局，但最終海神仍是成功守成，以132：121擊敗戰神，收下2連勝。

今天開賽海神狀元郎賀丹就完成一次雷霆萬鈞的單手重扣還造成對手犯規，完成「三分打」，隨後更投進一記三分球，首次主場出賽就讓海神「神隊友」嗨翻全場。至於迎來生涯首場TPBL例行賽的林庭謙，今天前三次出手都落空，但接下來他卻連進3球拿下7分，幫著一度雙位數落後的戰神追到僅剩9分差。首節打完海神就在洋將貝西里攻下18分領軍下，單節取得44：31領先。

不過第二節戰神外線火力加溫，包括首節就投進一記三分球的吳永盛與洋將麥基各投進一球，但海神加爾文、洛斯柯連續兩記灌籃得手，又讓氣勢扭轉，加上貝西里、于煥亞連續兩記三分球，再度拉開差距，上半場打完海神已經攻下73分，並取得14分領先。

易籃後，戰神雷蒙恩挺身而出，一次一條龍殺入禁區的爆扣後又一次空中補籃，加上林庭謙也連得5分，拉出一波14：6的反擊，一度追到僅剩6分差距，該節剩下1分半鐘時，林庭謙連續兩波進攻在籃下強打于煥亞得手，幫助戰神追平比數，個人單節豪取14分，兩隊也帶著平手局面進入第四節。

第四節回到場上的賀丹開節就投進三分球，儘管戰神一度逆轉戰局，一度取得本場比賽首次領先，但隨後海神加爾文、貝西里、洛斯柯和胡瓏貿攜手打出一波11：0的攻勢，澆熄了戰神的反撲氣燄，最終海神就以11分差距擊敗戰神，收下二連勝。

海神三洋將今天合力攻下86分，其中貝西里攻下37分、13籃板，洛斯柯26分、11助攻、7籃板，加爾文23分、11籃板，賀丹與于煥亞分別有11分和12分進帳。至於戰神則以林庭謙26分最佳，雷蒙恩23分9籃板。