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TPBL／高錦瑋狂飆21分全能數據 雲豹首戰就斷國王開季2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高錦瑋新賽季首秀就攻下21分外帶5籃板、5助攻。圖／TPBL提供
高錦瑋新賽季首秀就攻下21分外帶5籃板、5助攻。圖／TPBL提供

開季拉出2連勝的新北國王，今天在主場迎戰本季首度出賽的桃園台啤永豐雲豹卻陷入苦戰，雲豹在三分火力全開，其中上半場就投進10記三分球下，整場比賽一路壓制國王，最終以89：81中斷國王開季2連勝，也拿下賽季首勝。

國王今年開季拉出一波2連勝，並在今天於主場對上雲豹，回鍋洋將湯馬士更是在今天首度出賽，不過來訪的雲豹來勢洶洶，首節球隊一哥高錦瑋與洋將莫騰就輪番開砲，反觀國王本土球員卻出現慢熱的狀況，雲豹在首節打完就取得27：21領先。

第二節雲豹外線手感持續加溫，不僅高錦瑋再度有單節兩顆三分中命中，包括米勒、林信寬、溫布許、莊博元也都有外線命中表現，靠著單節三分球12投6中的高命中率表現，儘管國王林彥廷上半場結束前投進壓哨三分球，但雲豹上半場打完仍以57：34大幅領先國王。

易籃後，國王總算找回進攻狀態，尤其是雙洋將克雷格、肯刀爾雙槍齊發，單節合計拿下22分，加上林彥廷也投進兩記三分球拿下6分，國王拉出單節31：21的反擊，將差距縮小到13分。

第四節兩隊則是出現進攻熄火的狀況，前6分鐘兩隊合計僅拿下15分，讓雲豹也維持住雙位數領先優勢，3分鐘國王靠著李愷諺、林書緯連續上籃得手追到僅剩8分差距，但國王接下來卻是連續3次三分球出手都未能命中，錯過了再將差距縮小的機會。

儘管比賽最後34秒，國王新秀潘偉傑扮演奇兵投進三分球，讓雙方回到8分差距，但仍是為時已晚，最終雲豹就以8分差距帶走賽季首勝，也中斷國王開季2連勝。

雲豹今天以高錦瑋投進6記三分球，拿下21分、5籃板、5助攻、3抄截表現最佳，米勒則有22分、9籃板、4助攻，莫騰13分。至於國王則以克雷格拿下25分最佳，肯刀爾15分，林彥廷11分。

雲豹 高錦瑋 國王 籃球

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