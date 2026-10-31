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德國羽賽／女雙內戰許尹鏸、林芝昀晉4強 麟榤配不敵大馬組合止步8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣女雙好手許尹鏸與林芝昀。中央社資料照
台灣女雙好手許尹鏸與林芝昀。中央社資料照

BWF超級500等級的德國海洛羽球公開賽，昨天晚間至今天凌晨展開8強賽程，其中上演台灣內戰的女雙八強賽，第一種子的許尹鏸／林芝昀以21：16、21：14擊敗許雅晴／宋祐媗，挺進到4強賽。

海洛公開賽8強賽我國共有4組雙打人馬出戰，其中在女雙賽事更是上演內戰，確認將有一組人馬晉級到4強，其中世界排名第7的許尹鏸／林芝昀與世界排名第18名的許雅晴／宋祐媗，過去在BWF巡迴賽共有過5次交手紀錄，由許雅晴／宋祐媗取得3勝2敗。

不過兩組人馬昨天再度碰頭，許尹鏸／林芝昀在首局一路領先的情況下，以21：16先下一城，第二局儘管許雅晴／宋祐媗在開局一度領先，但局中卻被打出一波8：1的攻勢遭到逆轉，最終由許尹鏸／林芝昀以21：14搶下4強門票。

至於另外兩組登場的男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤、陳政寬／劉廣珩則分別以直落二不敵馬來西亞戴偉欽／葉睿慶以及英格蘭雷恩（Ben Lane）／凡迪（Sean Vendy），無緣4強。

麟榤配 德國 羽球 籃球

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