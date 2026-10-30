籃球／遭爆家庭糾紛 前國手許智超再發聲明：勿再將本人妖魔化

前籃球國手許智超近日遭到周刊爆料，與妻子和兒子爆發多起家庭紛爭引發爭議，在日前透過律師發聲明函後，今天本人也再度發出聲明，針對事情始末進行交代，並呼籲外界勿再將他妖魔化。

許智超聲明稿如下：

本人許智超為台灣籃球圈奉獻40餘年心血，而熱愛籃球的父親亦於今年7月過世，內心悲痛，又有年邁母親要照顧，身心俱疲，針對10月28日周刊報導指稱本人近期相關事件所引發爭議，有必要就事實及自身立場做說明，避免因錯誤資訊而產生對於本人誤解，至於聲譽受損部分，將保留對任何媒體不實報導法律追訴權利。

一、夫妻生活早已破裂故交往其他女性尋求感情寄託，但仍願付出家庭責任

本人與劉女士於2001年結婚，育有一兒一女，大約10年兩人婚姻感情基礎破裂，如今兩人已進入離婚訴訟程序，將於11月18日進行法院言詞辨論。與劉女士已於10年前分房然後3年半前分居，故於感情破裂期間交往其他女性尋求感情寄託，並非想造成劉女士傷害，且願負起對這個家庭責任。其間行為不當部分已接受法律裁罰，也因此失去工作，已付出慘痛代價。

二、劉女士罹癌及拒付保費一事，本人確實遭逢經濟困難並非不聞不問

關於劉女士確認罹患癌症一事，為2023年本人失去學校教練工作之後，才得知此事且深感震驚，衷心期盼她能早日康復。

有關拒付保險費一事，原先全家就已承保多達20餘張保單，年繳多達100萬元保費，失去工作後無經濟收入來源，已無力支付，在劉女士罹癌之前就陸續中止保單，以維持生活開銷，並非刻意拒繳保費。至於劉女士要求恢復保險，因劉女士已罹癌，保險公司已不可能辦理相關手續再去承保，無法恢復保險繳納。

三、針對兒子遭毆打部分，並非本人所為

本人兒子亦從小打籃球，但竟在外屢發生多項債務糾紛，深感困擾，友人聽聞此事，故教訓兒子望其改正，並非本人教唆且未在場旁觀。目前所有事情已進入法律程序，本人對媒體將不再做任何回應，靜待司法判決，但仍會將全部心力投注在籃球上，將所學為台灣籃球做出貢獻。