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TPBL／戰神主場商店升級 滿額贈林庭謙主場首戰紀念卡特別款

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
於戰神主場商店消費單筆消費滿一千元且其中含任一林庭謙個人商品，可獲得「林庭謙主場首戰紀念卡 - 限量特別款」。圖／台新育樂提供
於戰神主場商店消費單筆消費滿一千元且其中含任一林庭謙個人商品，可獲得「林庭謙主場首戰紀念卡 - 限量特別款」。圖／台新育樂提供

迎接新賽季，台北戰神主場商店戰神裝備局全新升級為「Super Marsket」，將逛超市的日常樂趣搬進球場，打造兼具趣味性與生活感的全新購物空間。開幕周推出「Taipei Code城市語言」及「IGNITION燃痕」系列服飾，融合街頭潮流、城市風格與籃球元素。此外，於主場商店消費即可加購限定「Super Marsket環保購物袋」，單筆消費滿一千元且其中含任一林庭謙個人商品，還可獲得「林庭謙主場首戰紀念卡 - 限量特別款」，採盲包隨機贈送，更有機會抽中親簽版本。

台北戰神主場商店「Super Marsket」全新升級，從和平籃球館1樓移至2樓，擴大購物空間，並融入台北都會生活風格與潮流選物概念，全新商品也同步登場，「Taipei Code城市語言」系列延續年度口號「CODE RED」精神，以數位符號、程式語法作為設計核心，將戰神品牌元素轉化為潮流單品。

參與新品拍攝的陳文宏開玩笑表示，自己穿的是「江均風」，幽默呼應隊友江均平時偏好的膝上牛仔褲穿搭，「多款配色無論怎麼搭配都很好看，讓我想要一次把全部顏色買齊。」

Taishin Wonders菲菲認為白色系能夠穿出酷帥的感覺，紅色可以呈現甜美感，她推薦戰友可以依照日常穿搭風格，選擇不同款式與顏色，找到適合自己的穿搭，「這款有多種顏色可以選擇，戰友們快點換上戰神服裝，一起入場為戰神加油。」

除了全新服飾商品外，亦有新款球員與女神應援毛巾、雙色紀念小球及球衣客製化鑰匙圈等。圖／台新育樂提供
除了全新服飾商品外，亦有新款球員與女神應援毛巾、雙色紀念小球及球衣客製化鑰匙圈等。圖／台新育樂提供

融合赤焰意象與復古水洗工藝，打造全新「IGNITION燃痕」系列，將球場上的熱血與戰鬥精神，轉化為獨具風格的日常潮流風格。台北戰神應援團長Rina大展酷帥風格，表現出獨具特色的穿搭時尚，她認為燃痕系列無論是日常外出或搭配不同配件，都能很好穿出自己的特色；吳志鍇直言自己很喜歡水洗短TEE設計，他認為整體視覺相當好看且實搭，「我平常就很喜歡穿水洗風格的單品，這類設計很符合我日常穿搭的喜好。」吳永盛則推薦本次系列中的背心款式，輕便的材質與設計，「除了日常可以穿，練球也很適合！」

除了全新服飾商品外，亦有新款球員與女神應援毛巾、雙色紀念小球及球衣客製化鑰匙圈等多款應援小物，讓戰友從穿搭到應援配件一次備齊，全系列新品將於下周11月7日戰神主場開幕戰首賣。

林庭謙 卡特 超市 籃球

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