TPBL／戰神主場商店升級 滿額贈林庭謙主場首戰紀念卡特別款

迎接新賽季，台北戰神主場商店戰神裝備局全新升級為「Super Marsket」，將逛超市的日常樂趣搬進球場，打造兼具趣味性與生活感的全新購物空間。開幕周推出「Taipei Code城市語言」及「IGNITION燃痕」系列服飾，融合街頭潮流、城市風格與籃球元素。此外，於主場商店消費即可加購限定「Super Marsket環保購物袋」，單筆消費滿一千元且其中含任一林庭謙個人商品，還可獲得「林庭謙主場首戰紀念卡 - 限量特別款」，採盲包隨機贈送，更有機會抽中親簽版本。

台北戰神主場商店「Super Marsket」全新升級，從和平籃球館1樓移至2樓，擴大購物空間，並融入台北都會生活風格與潮流選物概念，全新商品也同步登場，「Taipei Code城市語言」系列延續年度口號「CODE RED」精神，以數位符號、程式語法作為設計核心，將戰神品牌元素轉化為潮流單品。

參與新品拍攝的陳文宏開玩笑表示，自己穿的是「江均風」，幽默呼應隊友江均平時偏好的膝上牛仔褲穿搭，「多款配色無論怎麼搭配都很好看，讓我想要一次把全部顏色買齊。」

Taishin Wonders菲菲認為白色系能夠穿出酷帥的感覺，紅色可以呈現甜美感，她推薦戰友可以依照日常穿搭風格，選擇不同款式與顏色，找到適合自己的穿搭，「這款有多種顏色可以選擇，戰友們快點換上戰神服裝，一起入場為戰神加油。」

除了全新服飾商品外，亦有新款球員與女神應援毛巾、雙色紀念小球及球衣客製化鑰匙圈等。圖／台新育樂提供

融合赤焰意象與復古水洗工藝，打造全新「IGNITION燃痕」系列，將球場上的熱血與戰鬥精神，轉化為獨具風格的日常潮流風格。台北戰神應援團長Rina大展酷帥風格，表現出獨具特色的穿搭時尚，她認為燃痕系列無論是日常外出或搭配不同配件，都能很好穿出自己的特色；吳志鍇直言自己很喜歡水洗短TEE設計，他認為整體視覺相當好看且實搭，「我平常就很喜歡穿水洗風格的單品，這類設計很符合我日常穿搭的喜好。」吳永盛則推薦本次系列中的背心款式，輕便的材質與設計，「除了日常可以穿，練球也很適合！」

除了全新服飾商品外，亦有新款球員與女神應援毛巾、雙色紀念小球及球衣客製化鑰匙圈等多款應援小物，讓戰友從穿搭到應援配件一次備齊，全系列新品將於下周11月7日戰神主場開幕戰首賣。