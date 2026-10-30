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PLG／揚科維奇「冠名」為洋基維奇 加盟洋基工程方舟

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「洋基維奇」正式加盟。圖／洋基工程方舟提供
「洋基維奇」正式加盟。圖／洋基工程方舟提供

洋基工程方舟職業籃球隊今天宣布，正式簽下來自塞爾維亞的中鋒洋基維奇（Stefan Jankovic）。現年33歲的洋基維奇身高211公分，具備外線投射、高位策應與禁區對抗能力，使團隊戰力再升級。

洋基維奇曾征戰 NBA G League，以及塞爾維亞、希臘、土耳其、白俄羅斯等多國聯賽，累積豐富的職業賽場經驗。同時也曾在台灣職籃征戰，包括效力過夢想家與富邦勇士，對於台灣的球風與比賽節奏相當熟悉。

球團看重洋基維奇兼具身材、外線投射與傳球視野，不僅能在禁區提供對抗與籃板，也能拉開進攻空間，並從高位協助球隊組織進攻。過去在台灣及海外聯賽累積的經驗，也將增加球隊進攻選擇，為攻守兩端帶來更穩定的支援。

洋基維奇表示，「很高興能夠加入洋基工程方舟，我對台灣的環境並不陌生，也很期待再次站上這個舞台。我會盡快熟悉球隊打法，運用自己的經驗與能力，從強硬的防守、外線及團隊配合做起，為球隊做出貢獻。」

洋基 工程 籃球

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