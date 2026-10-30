TPBL／海神重返高雄巨蛋迎主場開幕 三人氣韓援將首度亮相

TPBL高雄全家海神職業籃球隊26-27賽季「ALL AHEAD 湧往直前」開幕周，31日及11月1日高雄巨蛋登場，11位Aqua Mermaids 全員到齊，包含3位南韓人氣啦啦隊女神柳辰京、韓志恩、李夏恩，將首度亮相帶來中場表演。高雄巨蛋首秀的還有單場寫下「40-20」聯盟新猷的洛斯柯，期待與神隊友相見歡。

以單場42分、22籃板、3助攻、3抄截的全能表現，締造聯盟首位「40-20」紀錄，洛斯柯奪下聯盟單周最佳球員（MVP）實至名歸，場外的他謙虛歸功團隊，「感謝我的隊友、教練團、幕後工作人員以及所有神隊友的支持，很開心能夠為球隊拿下首勝。」

對於即將到來的開幕戰，洛斯柯蓄勢待發，「新賽季的主場首戰我非常興奮，等不及在主場出賽，與所有的神隊友共度美好時光，期待與大家在高雄巨蛋相見！」

新賽季3位南韓人氣啦啦隊女神柳辰京、韓志恩、李夏恩加入海神隊Aqua Mermaids應援行列，以清新甜美的風格及精湛舞藝，陪伴神隊友共度美好時光，兩天主場開幕周「全員到齊」，秀出全新排舞與強大應援氣勢。

完成「主場瞬間」、「賽季宣示牆」、「聲音球探」3個關卡，就能拼湊出完整的年度勝利口號，製作專屬你的「ALL AHEAD」開幕戰主場賽程卡，一張卡片，雙重意義。31日開幕戰入場神隊友將可獲主題摺扇、海神攻略、阿華田減糖營養巧克力麥芽隨身包、健酪乳酸飲料-葡萄雪酪風味、今天我最神預測券及賽程集印卡，此外入場將發放開幕戰應援TEE（每人每票限領取一件，數量有限，贈完為止）。