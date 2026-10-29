高球／富邦長春賽林文科並列第一 將與挑戰三連霸托馬倫爭奪冠軍

泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）今天在富邦長春公開賽發揮穩健，擊出全場最佳的70桿（－2），順利站上領先位置；而台灣好手、長春新血林文科延續昨天的好手感，繳出71桿成績，兩人完成前36洞以後，同以141桿（－3）總桿，並列領先。

第一輪以69桿拔得頭籌的泰國好手馬山（Prayad Marksaeng），今天的表現未如昨天犀利，最後繳出四柏忌、兩博蒂74桿的表現，總桿來到143桿（－1），排名退居第三。明天馬山、托馬倫及林文科預定9點10分出發，這組壓軸登場的領先組將成為全場矚目焦點。

在昨天因病請假的兒子兼桿弟Boss今天病癒復出加持下，托馬倫臨場表現果然「恢復正常」，前九洞（球場後九洞）抓下四隻小鳥，讓他排名扶搖直上；後九洞他的推桿雖然沒有之前神準，但來到難度極高的最後一洞（球場第9洞），托馬倫完成近30呎的超長博蒂漂亮推桿，讓他順利保住並列領先地位。

面對明天關鍵的第三輪決賽，托馬倫透露自己不會太積極搶攻，原因是他最近的開球狀況相當理想，都能把球放到球道適合的位置，他也表示，對於完成富邦長春公開賽三連霸，相當有信心。

今年剛滿50歲、出身於新豐球場的林文科今天則是先苦後甘，第九洞第二桿掉進沙坑，讓他吞下雙柏忌；但林文科心情並未因此受到影響，後九洞力爭上游，不但bogie－free沒有再掉桿數，還進帳三記博蒂，最後以71桿繳卡，總桿追上了托馬倫。

林文科表示今天老淡水球場的旗位插得邊邊角角，開球落點稍有不對，進攻旗竿的那一桿難度就很高。林文科透露他10月初比賽時右腳不慎扭到，後來被診斷是腳底筋膜炎，目前右腳底仍包裹著紗布，他希望明天不會影響臨場表現。

另一方面，上個月才贏得台巡賽包你發長春公開賽的林健斌，第二輪前九洞表現相當精采，利用三隻小鳥與第六洞從果嶺旁直接切進洞的老鷹，以31桿完成前九洞，一度衝上領先榜首；可惜後九洞他遇到亂流，第12洞因為開球進入樹林吞下雙柏忌，另外還吃下兩記柏忌，終場以71桿作收，總桿以144桿與泰國選手普拉普霍爾（Chawalit Plaphol）並列第四。

超級長春組（65歲以上）比賽今天也正式開打，陳慶耀以75桿（＋3）拔得投籌；尋求三連霸的鍾春興與張欽國，則以一桿之差的76桿緊追在後。值得一提的是，台灣高球國寶謝敏男與張國瑞今天分別擊出86桿與78桿，兩人同時完成「同齡同桿」壯舉。業餘組方面，卓鈺得則以148桿（＋4）總桿，遙遙領先。大會今天在完成第二輪比賽後，將取成績最佳的前62名選手晉級明天的最後一輪決賽。超級長春組明天也將繼續進行第二輪比賽。