PLG／深化品牌精神 洋基工程宣布改名「洋基工程方舟」

PLG洋基工程職業籃球隊今天宣布，即日起球隊正式更名為「洋基工程方舟」，使中文隊名與既有 YKE ARK 品牌理念更加貼合，並建立更完整一致的球隊識別。

自創隊以來，「方舟」始終是 YKE ARK 品牌精神的重要象徵，代表團隊同舟共濟，朝著共同目標前進。ARK 三個字母分別代表 Active、Resilience、Knowledge，凝聚了積極主動、韌性不屈與知識系統三項核心精神。

此次將「方舟」正式納入中文隊名，不僅延續球隊自創立以來的品牌脈絡，也讓中文名稱更完整呈現 YKE ARK 所承載的理念與精神。新的名稱延續不變的信念。未來，洋基工程方舟將持續扎根在地，與這座城市及球迷一同前進。