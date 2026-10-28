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東超／第四節逆轉功虧一簣 領航猿不敵黃金國王吞首敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
盧峻翔拿下全隊最高20分。圖／桃園璞園領航猿提供
盧峻翔拿下全隊最高20分。圖／桃園璞園領航猿提供

連續兩年在東超拿下亞軍的桃園璞園領航猿，今天在主場迎接新賽季首戰，面對來訪的琉球黃金國王，領航猿遭到多點開花的攻勢轟炸，上半場打完一度以8分落後，儘管易籃後領航猿一度反超比分，但外線手感火燙的黃金國王，最終仍是以103：97帶走勝利。

領航猿上周在PLG迎接開幕戰並且以28分差距不敵獵鷹後，今天則是迎來東超球隊開幕戰，在主場迎戰多名主力缺陣的琉球黃金國王，不過上半場來訪的黃金國王就展現多點開花的攻勢，取得53：45領先。

不過易籃後領航猿在進攻端逐漸找回手感，包括關達祐、譚傑龍的幾次關鍵切入上籃得手，幫助領航猿一度逆轉戰局，但黃金國王靠著小野寺祥太的兩記三分球，以及洋將庫利在禁區強攻得手，幫助黃金國王在三節打完仍保有4分領先。

第四節雙方持續拉鋸，倒數2分48秒盧峻翔三分球命中，領航猿追到僅剩1分差距，隨後譚傑龍更是拖車跟進完成一次精彩上籃，幫助領航猿超前比分。比賽最後1分29秒，黃金國王菲律賓籍後衛拉韋納（Kiefer Ravena）命中三分球再度反超比數，反觀領航猿盧峻翔後撤步三分球出手彈框而出，洋將強森還發生運球將球踢出界的離譜失誤，最終黃金國王就以6分差距帶走勝利。

領航猿今天共計5人得分上雙，其中盧峻翔拿下全隊最高20分，強森19分，譚傑龍替補上陣拿下13分，至於黃金國王則是全場投進15記三分球，其中小野寺祥太一人就包辦5記。

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