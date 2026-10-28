籃球／周刊報導陷家庭糾紛 前國手許智超委由律師發聲明：指控與事實不符

針對今天有周刊報導，前籃球國手許智超「冷血薄倖」對妻子、兒子等家庭糾紛爭議，有「中距離教科書」之稱的他，特別指出內容與事實多有不符影響其個人聲譽，並對自己及家人造成傷害，特別委由律師發聲明函。

曾於中華職籃時期打過中興虎、達欣虎隊，1997年出任中華男籃隊國手，並也曾於SBL時期打過球，後來出任SBL金酒、達欣、台銀等多隊教練，有「鳥總」綽號，最後任教UBA中信金融管理學院籃球隊總教練，他個人熱愛籃球，目前也經常打籃球，而今年還遭遇父喪打擊，對於周刊報導指控，他特別請律師發聲明處理。

銓威法律事務所曹世儒律師聲明稿 一、本事務所受當事人許智超先生委任，代為針對今日媒體相關報導發表聲明如下： （一） 針對劉小姐請求本人賠償侵害其配偶權之相關糾紛，其均已獲給付或持續履行中，相關案件業經媒體多次報導，實無須過度浪費社會資源重複關注，惟本人仍願再次針對該媒體資源之事慎重致歉。 （二） 本人與劉小姐之離婚訴訟乃由劉小姐主動提起，目前仍在進行中；而本人因自民國113年2月起即不堪任職學校反覆收到本人外遇之檢舉而辭去工作，無業1年多，為維持生活暨給付劉小姐索要之費用，迫於無奈，曾陸續向多名親友借款，並解除、變賣、處分名下相關保險及資產，並非如報導中所稱，刻意於劉小姐罹患癌症後之報復行為。 （三） 承上所述，後因本人於離婚訴訟中無力承擔劉女士索要之高額離婚剩餘財產分配請求，故於離婚訴訟中，委請 貴大律師事務所替本人主張相關權利，進行和解，詎劉小姐明知本人已委請律師主張權利，仍持續單方面更改住家門鎖密碼，令本人無法返家，亦無法使用名下不動產，並拒不返還本人母親名下車輛，相關報導僅提及本人向伊請求相關占用汽車及不動產費用，恐有倒果為因之嫌。 （四）至於報導指稱本人曾找人以球棒毆打兒子云云，純屬子虛，本人將依法訴追，絕不寬貸。」 二、爰代聲明如上，祈請查照。 銓威法律事務所曹世儒律師 中華民國115年10月28日