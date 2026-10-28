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TPBL／盧冠軒、加爾文揮拳衝突遭驅逐 申訴後不用追加禁賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神洋將加爾文(右)。 TPBL提供
海神洋將加爾文(右)。 TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）針對 2026-27 賽季例行賽G-005高雄全家海神對戰新竹御嵿攻城獅之賽事中，海神球員加爾文與攻城獅球員盧冠軒發生肢體衝突

經裁判宣判奪權犯規（D）並驅逐出場一事，於賽後接獲雙方球團提出申訴。

經聯盟技術委員會重新檢視比賽畫面後，審查結果說明如下：

一、技術委員會審查結果

技術委員會肯定裁判於衝突發生當下，立即採取處置以維護場上秩序、避免衝突進一步擴大的必要性。經賽後完整檢視比賽畫面，認定相關動作應依實際發生順序及犯規性質，分別予以判定：

1. 高雄全家海神 52 號加爾文與新竹御嵿攻城獅 42 號盧冠軒於衝突過程中的相互推擠及身體接觸動作，應分別宣判技術犯規（T）。

2. 隨後雙方以手部互相擊中對方臉部及頸部之動作，應分別宣判違反運動精神犯規（U）。依上述犯規累計結果，雙方球員均取消該場比賽資格。

3. 盧冠軒於裁判介入後，另有以手掌擊中加爾文頭部之行為，經技術委員會審查，決議另追加一次違反運動精神犯規（U）。

二、判決調整及處置結果

經技術委員會審查，原宣判雙方球員奪權犯規（D）之判決，調整為技術犯規（T）及違反運動精神犯規（U），盧冠軒另追加一次違反運動精神犯規（U）。

雙方仍維持該場比賽取消比賽資格之結果，原依奪權犯規所衍生之下一場禁賽處分不再執行。

聯盟重申，維護場上秩序與球員安全始終是賽事執法的重要原則。聯盟將持續透過賽務審查機制，確保相關判罰符合競賽規範，並以公平、一致的標準處理賽事爭議，維護職業籃球的專業形象與公信力。

TPBL 衝突 攻城獅 籃球

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