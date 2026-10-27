籃球／林志傑生涯紀錄片首映 笑稱「看到自己在電影裡有點怪」

台北富邦勇士今天在松菸誠品電影院舉辦「野獸」林志傑生涯紀錄片「THE BEAST」首映會；林志傑笑說：「看到自己在電影裡有點奇怪，不過這是很棒的體驗，也希望大家都有正向的感受。」

現年44歲的林志傑，球團舉辦了2場引退賽後，正式卸下球員身分，轉任勇士副領隊，如今隨著生涯紀錄片的播放，也讓他的球員回憶一幕幕湧上心頭。

林志傑告訴中央社記者，「其實我自己也會覺得蠻奇怪的，不過我也覺得很開心，感謝球團、公司給我這樣的一些面向，讓我在球員生涯結束後有這麼棒的紀錄片，也可以讓支持我的球迷、家人，或是跟我相熟的朋友與隊員，都有很棒的一些感覺。」

他笑說：「這些都是我人生中很棒的回憶，也希望自己不要這麼快忘記球員生涯，一下就進入退休的感覺；另外也很期待跟親朋好友能透過這個紀錄片有另外的連結，說不定等到小孩長大後再看一次，又會有不同的感受，看看他們會跟我說什麼。」

林志傑也希望這部紀錄片，可以帶給球員一些正向的影響，「這是我20多年生涯的縮影，有表現好的時候，也有低潮的時候，不論在什麼階段，做為一名職業球員，就是要努力把工作做好，這跟一般人都一樣。」

勇士總教練許晉哲提到，志傑算是前無古人後無來者的類型，「我也希望透過這部紀錄片，讓球員能夠努力學習他的精神，讓台灣的職業球員知道該怎樣去對待你的工作，不論是場上或者場下，都要努力維持下去。」

林志傑紀錄片「THE BEAST」預計在11月初於台灣大哥大MyVideo平台上架，後續則會在勇士官方YouTube播放；另外，勇士球團也將於11月14日本季PLG首次主場賽事，舉行12號的球衣退休儀式。