籃球／總統盃3對3決賽周末凱道開戰 160支隊伍爭奪最高榮耀

運動部全民運動署今天於運動部舉辦2026全民運動賽事總統盃3對3籃球賽全國決賽記者會，本周末在總統府前凱達格蘭大道登場的全國決賽揭開序幕，由來自全國各縣市共計160支優勝隊伍，展開精彩激烈的巔峰對決，爭奪年度最高榮耀。

今天記者會上運動部常務次長洪志昌表示，運動部持續推動「競技運動全民化」及「運動平權」等政策，讓運動不僅是競技上的實力展現，更成為全民共享的生活方式及運動文化。運動部自114年起，結合當前熱門運動辦理「全民運動賽事總統盃」，鼓勵不同年齡層、不同族群的民眾在球場上展現自我、挑戰極限、體驗競技樂趣，正是落實政策的具體體現。更期盼藉由賽事的舉辦，持續擴大運動參與人口，也鼓勵民眾都能找到適合自己的運動方式，享受運動所帶來的健康與快樂。

洪志昌指出，今年總統盃增設了壯年組以及帕拉組賽事，「最主要就是希望各個年齡層和身障的朋友，都能夠一起來參與賽會，享受運動的樂趣，總決賽將在凱道舉行，誠摯歡迎國內喜愛3對3籃球運動的朋友們一同到場欣賞精彩球賽。」

至於連續兩年參賽的台北戰馬球員王凱正也表示，能在凱道比賽感覺真的很新奇，尤其有不少的觀賽人流，相信對於參賽選手來說會更加亢奮。平時身為籃球訓練師的他也透露，3對3與5對5籃球在訓練上確實有些許差異，其中3對3更著重於兩人小組配合以及為第3人創造機會。

本次賽事亮點包含結合國家運動發展中心，共同在總統府前南、北廣場規劃多元運動體驗課程，如籃球訓練營、有氧運動、運動防護、跑步訓練、匹克球，以及充滿挑戰與趣味的 Mini Harco 等，讓不同年齡層的民眾都能體驗不同運動項目，親身感受不同運動項目的魅力。

全民運動署表示，本次賽事除有來自全國各地的隊伍同場競技，展現精湛球技與團隊默契外，現場也規劃豐富多元的周邊活動。誠摯邀請全民民眾於10月31日至11月1日攜家帶眷、呼朋引伴，前往凱達格蘭大道及總統府前南北廣場，為參賽隊伍加油喝采，並踴躍參與現場免費運動課程及體驗活動，一同感受運動的熱情與樂趣。