TPBL／林書緯率國王開季二連勝 洛斯柯罕見「40＋20」獲選周MVP

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2026-27 賽季第二周單周最有價值球員（MVP）出爐，由新北國王隊林書緯與高雄全家海神隊洛斯柯（Rosco Allen）分別獲選本土及外援周MVP，兩人在25日賽事中展現出色表現，林書緯以穩定的進攻組織與關鍵得分，幫助國王延續開季不敗氣勢；洛斯柯則以42分、22籃板寫下聯盟新紀錄，成為海神收下新賽季首勝的重要功臣。

本土周MVP林書緯在25日新北德比之戰，全場攻下18分、6助攻、4籃板、1抄截，效率值24，三分球6投4中，命中率高達66.7%。林書緯不僅是國王此役得分最高的球員，也透過組織串聯與外線火力，為球隊提供穩定的進攻支援。

國王此役一度落後11分，但下半場逐漸找回攻防節奏，並在第四節重新掌握比賽主導權。林書緯在決勝階段命中重要三分球，協助球隊鞏固領先優勢，最終以89比81擊敗特攻，拿下開季二連勝。除了個人得分表現，林書緯也在比賽關鍵時刻發揮經驗與判斷力，展現後場核心的價值。

外援周MVP則由洛斯柯拿下，25日踢館新竹御嵿攻城獅，個人繳出42分、22籃板、3助攻、3抄截，效率值39的驚人數據，成為TPBL史上首位單場達成至少40分、20籃板的球員。洛斯柯不僅在進攻端展現強大得分能力，也透過積極爭搶籃板，為球隊創造更多進攻機會，在攻防兩端扮演重要角色。

海神與攻城獅一路激戰至第二度延長賽，洛斯柯在決勝階段持續挺身而出，先以三分球追平比分，隨後再把握籃下進攻機會，幫助球隊取得領先。最終海神以132比129帶走勝利，收下新賽季首勝。洛斯柯除了刷新聯盟紀錄，也在長時間的高強度對抗下維持進攻威脅，成為球隊贏球的重要功臣。

第二周兩位MVP分別以不同方式帶領球隊取得勝利，林書緯以高效率進攻與場上指揮能力，成為國王維持連勝的重要推手；洛斯柯則憑藉破紀錄的得分與籃板表現，幫助海神在兩度延長的激戰中勝出，雙雙獲選第二周MVP。