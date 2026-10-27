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德國羽賽／台灣15組人馬參賽 王齊麟、邱相榤先不想衛冕的事

中央社／ 台北27日電
BWF德國海洛羽球公開賽登場，台灣15組球員參賽，焦點是男雙王齊麟/邱相榤力拚衛冕。 新華社
BWF德國海洛羽球公開賽登場，台灣15組球員參賽，焦點是男雙王齊麟/邱相榤力拚衛冕。 新華社

BWF超級500等級的德國海洛羽球公開賽今天登場，台灣共15組人馬參賽，其中男雙王齊麟/邱相榤列為大會第5種子，也將尋求衛冕男雙金盃。

世界羽球總會（BWF）德國海洛羽球公開賽從1988年開辦，台灣羽球代表隊共拿過7次冠軍，其中周天成分別在2012-2014年完成3連霸、以及2023年冠軍。

台灣球員最近一次奪冠，就在2025年男雙由王齊麟、邱相榤拿下，當時也是他們搭檔後的首座超級500等級賽事冠軍；不過他們今年賽季狀況不佳，更從9月初的中國大師賽起，連續4場都首輪淘汰，直到上週的法國公開賽才如願挺進16強。

王齊麟表示，現在不會去想衛冕的事，「先把我們的狀態穩定拉上來再說，畢竟這陣子問題實在很多，這場也是歐洲4連戰的最後1場，希望能打出好成績回台灣。」

根據籤表，王齊麟、邱相榤首輪將對上世界第82的西班牙組合費南德茲（Jacobo Fernandez）、裴洛斯（Alberto Perals），這是雙方首度交手。

至於世界男單排名第5、賽史拿過4次冠軍的周天成，在結束亞運及連續3站歐洲賽事後，決定本週提前休兵，備戰11月初起的亞洲3連戰。

王齊麟 邱相榤 羽球 籃球

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