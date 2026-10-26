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TPBL／海神開幕「湧往直前」 11位啦啦隊到齊亮相

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
11位高雄全家海神啦啦隊 Aqua Mermaids開幕周將首次亮相「全員到齊」。圖／海神提供
11位高雄全家海神啦啦隊 Aqua Mermaids開幕周將首次亮相「全員到齊」。圖／海神提供

昨天在兩度激戰奪勝的高雄全家海神職業籃球隊，今天宣布26-27賽季「ALL AHEAD 湧往直前」開幕週將在10月31日、11月1日高雄巨蛋點燃戰火，31日開幕戰入場將贈26-27開幕戰應援TEE，此外，11位高雄全家海神啦啦隊 Aqua Mermaids本季首次亮相「全員到齊」，中場表演展現滿滿的團隊能量，將在高雄巨蛋掀起最強應援浪花。

Aqua Mermaids本季補強3位韓籍新成員，並持續由「亞洲 LOCKING 女舞者第一人」謝馨慧（Dimple Xie）擔任舞蹈總監，兩天主場開幕週「全員到齊」，秀出全新排舞與強大應援氣勢。Aqua Mermaids應援表演外，中場另有好禮大方送，漢來海港下午餐買一送一、超集點吉祥物「嗨比」超嗨應援限定週邊、台畜線上購物100元購物金、摩曼頓品牌好禮等你抽。

31日開幕戰入場神隊友將可獲主題摺扇、海神攻略、阿華田減糖營養巧克力麥芽隨身包、健酪乳酸飲料-葡萄雪酪風味、今天我最神預測券及賽程集印卡，此外入場將發放開幕戰應援TEE。

節間還有好禮大放送，漢神巨蛋禮物、蝦皮購物購物金，節間互動等你拿。「享溫馨應援手幅」時間，被鏡頭捕捉到的神隊友，憑上鏡畫面截圖至2樓服務台，即可領取SAVAS乳清蛋白粉。

神隊友進場別錯過「今天我最神」預測活動，31日正確預測「本季第一個進球海神球員」，現場抽出一位幸運神隊友把該名球員簽名球帶回家。11月1日正確預測「該場得分上雙海神球員」，賽後即有機會抽中2B海派回數票。海派回數票組數海派加碼，每位當天得分上雙球員都會抽出一組，組數無上限，神隊友把握機會。

溫馨相挺應援海神，享溫馨KTV高雄地區門市神隊友專屬優惠，持高雄全家海神26-27賽季主場賽事票根，賽事當日賽後消費即享歡唱／包廂費8折優惠。持「勝場」票根消費，享有歡唱8折優惠並招待海神勝利組合餐一份。

玉山銀行與高雄全家海神攜手推出多樣卡友優惠及活動，神隊友持玉山漢神巨蛋聯名卡於高雄全家海神26-27主場賽事現場，享購票免加價優惠，及海神主場 AQUAS STORE購物85折優惠。此外另有「海神好禮1」、「海神主場贏球禮」、「海神好禮2」、「海神生日禮」、「海神抽獎禮」等卡友好禮等神隊友一一解鎖。

海神本周將迎接主場開幕周。圖／海神提供
海神本周將迎接主場開幕周。圖／海神提供

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