TPBL／5天準備都泡湯 颱風打亂特攻備戰

新北中信特攻隊今天迎接主場開幕戰，最多11分領先沒能把握，最終以81：89不敵新北國王隊。攻下11分的謝亞軒透露，原本主場開幕戰對手是台北台新戰神隊，球隊前5天都在為這場雙北大戰準備，不料卻因颱風打亂計劃。

薔琵颱風讓雙北星期五、星期六連放兩天颱風假，和今天對手國王無法到新莊體育館練球不同，特攻仍可在自家球場訓練，但球隊原本鎖定的對手是戰神，開幕戰卻因星期六停班停課延後，「背靠背」出賽變成只剩一場。

「準備五天的戰神，有點亂掉。」謝亞軒坦言，除備戰受影響，今天第三節又當機太久，決勝節有機會但幾個關鍵球處理得不夠好，就算防守有符合預期，策略執行得不錯，仍輸掉比賽，十分可惜。

本季接下特攻兵符的總教練費雪也說，今天有贏下比賽機會，但太多外線機會沒能把握，籃板、失誤也需要再修正。

特攻今天首節外線14投7中，但後三節31投僅7中。

今天攻下特攻本土最高14分的「黑豹」阿巴西提到，今天投太多外線，應該更積極往裡面打，爭取站上罰球線的機會，「防守可以更好，雖然有做一些好的，還可以更好，後面關鍵一些防守都沒守住，回去可以改進。」