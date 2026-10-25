PLG／衛冕軍掉漆！領航猿領完冠軍戒26分慘輸獵鷹

PLG桃園璞園領航猿隊今天迎接新賽季首戰，面對台南台鋼獵鷹隊前還舉行了上季的冠軍戒的頒發儀式，但開節就被獵鷹打出22：6猛攻，全場最多落後到32分，最終以79：105吞下主場慘敗。

本季補進高國豪的獵鷹，首節就取得27：15領先，第三節更在洋將喬丹發揮下打出33：20攻勢，領先一路擴大；領航猿陷入絕對落後，洋將伯朗還被壓到腳踝，加上團隊外線23投僅4中，還出現25次失誤，衛冕第一步以滑鐵盧作收。

獵鷹洋將喬丹攻下全場最高26分，翟蒙16分，高國豪重返PLG首戰攻下13分，第二節完成在PLG生涯得分1400分，第三節完成PLG生涯抄截201次，超越國王的洋將曼尼高，居聯盟歷史第3。

領航猿當家球星盧峻翔今天攻下15分，並完成PLG生涯第2200分，但全場15投僅5中，強森16分已是全隊最高。

PLG新賽季開幕戰原本昨天要進行，受颱風薔琵影響，領航猿和台北富邦勇士的對決改到明年1月13日舉行。