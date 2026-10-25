TPBL／沃許本關鍵追魂鍋 國王逆轉奪「新北內戰」勝利

新北中信特攻隊今天和新北國王隊上演「新北內戰」，特攻首節在外線發揮下取得11分領先，但下半場被壓制，兩節得分都不到20分，加上讀秒階段洋將法拉帝的追平一擊被國王洋將沃許本搧掉，讓國王以89：81上演逆轉勝。

國王總教練「小胖」洪志善表示，前兩天颱風天沒有場地能訓練，沃許本上周還有腦震盪狀況，多天沒練球，但仍能緊咬比分再打出反彈內容，「必須肯定球員的表現。」

洪志善也特別點名林書緯和李愷諺，在現在的國王扮演好領頭羊的角色，能以身作則帶領球隊。

特攻第一節三分球14投7中，共6人有進球紀錄，帶著28：17領先進入第二節，但第二節準星下降，10投僅2中，讓國王半場追到42：48；第三節特攻更是22投僅4中，單節僅拿14分，反觀國王在沃許本8分領軍下攻下25分，將比分67：62超前。

第四節拉鋸階段，特攻洋將法拉帝快攻有機會放進的追平球，遭沃許本一掌毀掉，還轉化成國王快攻機會；特攻追分階段又出現失誤，林書緯2罰命中再穩住領先，最終國王就89：81踢館成功，也收下開季2連勝。

攻下全隊最高18分的林書緯今天還有6助攻，他笑說自己有找場地訓練，今天下半場也有修正上半場失誤較多的問題。

沃許本今天貢獻17分、9籃板和3阻攻，李愷諺14分，克雷格12分；特攻以法拉帝19分、15籃板最佳，阿巴西14分，謝亞軒11分。