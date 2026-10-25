TPBL／二度延長激戰！海神洋將轟42「雙20」扳倒攻城獅

新竹御嵿攻城獅隊今天迎接主場開幕戰，和高雄全家海神隊就上演二度延長激戰，海神靠洋將洛斯柯42分、22籃板「雙20」表現，包括第二度延長個人最後連拿6分，驚險率海神以132：129奪下開季第一場勝利。

兩隊正規賽就打得激烈，第三節剩下1分45秒，海神洋將加爾文切入上籃有出肘推攻城獅洋將迪亞洛的動作，後續和攻城獅隊長盧冠軒互相推擠，先引發「大場面」。裁判檢視畫面後判定加爾文和盧冠軒都有出拳動作，且都有打到人，雙雙遭奪權出場。

少了一名外援的海神仍緊咬比分，另名洋將貝西里正規賽最後7.6秒補籃得手，助海神110：110追平比分。攻城獅喊出暫停，最後一擊交給德魯，他單打出手無果，曾柏喻拿到球但底角有機會的「絕殺」跳投也失手，比賽進入延長賽。

海神延長賽在洛斯柯和蘇文儒連飆外線下取得118：114領先，但攻城獅先有朱雲豪投進中距離，再有德魯飛身灌籃，最後40秒朱雲豪再切入進球，讓攻城獅取得121：118領先，不過23秒海神于煥亞也回敬外線，讓比賽121：121進入二度延長。

二度延長比分仍拉鋸，朱雲豪再度扮演重要角色，除飆進外線再製造海神進攻犯規，不過海神有洛斯柯當英雄，他節末先飆進追平三分球，接續再補籃得手，個人獨拿5分助海神以131：129超前；攻城獅朱雲豪追平球失手，最後5.3秒德魯犯規讓洛斯柯站上罰球線，他2罰雖只1中，但攻城獅劉丞勳的追平外線沒能進球，讓海神辛苦以132：129踢館成功。

除洛斯柯「雙20」，海神洋將貝西里也有31分、17籃板，本土于煥亞和蘇文儒各有17分和15分，還有6籃板、7助攻和4抄截的蘇文儒說：「大家都累了，但用意志力堅持到最後。」他提到開心賽季首勝入袋，但仍有可以進步之處，像是改善開賽慢熱狀況。

攻城獅洋將迪亞洛也有單場41分、19籃板表現，德魯23分、12籃板、8助攻、5阻攻，無奈仍錯失主場勝利。