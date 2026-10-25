籃球／台灣籃球名人堂 第五屆入堂慶典11月1日登場

台灣籃壇盛事「籃球名人堂入堂慶典」，第五屆將於11月1日登場，力英美、王泠、陳美枝、陳日興、田希和、鍾枝萌、程嘉寶、裕隆男子籃球隊等獲選入堂。

台灣籃球名人堂協會理事長葛永光表示，入堂籃球前輩力英美已自美國專程返國出席，王泠、陳美枝、陳日興也都會親自出席。田希和、鍾枝萌、程嘉寶及裕隆男子籃球隊也都指定家屬或愛徒代表出席。

同時該會並將頒發特別表彰證書給十位對籃球有重大貢獻的籃壇宿將及投入籃球運動各個領域的有功人士，他們是:國手黃友義、王啟先、周宜螢、聶耀婷、范雪琴、資深教練王棟林、鄭金城、韓念錦、資深國際裁判江正輝、資深媒體人李廣淮，部分已往生者，將由其家屬代表出席。

此項活動由運動部為指導單位，政務次長黃啟煌出席指導並為見證。中華民國籃球協會為贊助單位，理事長辜公怡也將出席與籃壇大老們共享榮耀時刻。

歷屆入堂的陳祖烈、江憲治、荊玲、古吉雄、梁美雲、徐台榮、賴秀麗也都會全程參與見證。

本屆入堂慶典將由資深媒人馮同瑜與中生代名廣播記者陳楷攜手主持，籃壇風雲人物將鍾敏、張小珠、陳景鳳、周俊三、李玉龍、陳信安、顏行書、鄧碧雲、錢薇娟和鄭慧芸等，屆時都將與會前向前輩們致上最崇高的敬意與祝賀。

文化大學女籃隊獲邀將擔任禮儀小天使，為前輩致敬。輔仁大學競技啦啦隊並將擔任表演團隊，共襄盛舉。