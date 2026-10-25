快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／台灣籃球名人堂 第五屆入堂慶典11月1日登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鍾枝萌。 聯合報系資料照
鍾枝萌。 聯合報系資料照

台灣籃壇盛事「籃球名人堂入堂慶典」，第五屆將於11月1日登場，力英美、王泠、陳美枝、陳日興、田希和、鍾枝萌、程嘉寶、裕隆男子籃球隊等獲選入堂。

台灣籃球名人堂協會理事長葛永光表示，入堂籃球前輩力英美已自美國專程返國出席，王泠、陳美枝、陳日興也都會親自出席。田希和、鍾枝萌、程嘉寶及裕隆男子籃球隊也都指定家屬或愛徒代表出席。

同時該會並將頒發特別表彰證書給十位對籃球有重大貢獻的籃壇宿將及投入籃球運動各個領域的有功人士，他們是:國手黃友義、王啟先、周宜螢、聶耀婷、范雪琴、資深教練王棟林、鄭金城、韓念錦、資深國際裁判江正輝、資深媒體人李廣淮，部分已往生者，將由其家屬代表出席。

此項活動由運動部為指導單位，政務次長黃啟煌出席指導並為見證。中華民國籃球協會為贊助單位，理事長辜公怡也將出席與籃壇大老們共享榮耀時刻。

歷屆入堂的陳祖烈、江憲治、荊玲、古吉雄、梁美雲、徐台榮、賴秀麗也都會全程參與見證。

本屆入堂慶典將由資深媒人馮同瑜與中生代名廣播記者陳楷攜手主持，籃壇風雲人物將鍾敏、張小珠、陳景鳳、周俊三、李玉龍、陳信安、顏行書、鄧碧雲、錢薇娟和鄭慧芸等，屆時都將與會前向前輩們致上最崇高的敬意與祝賀。

文化大學女籃隊獲邀將擔任禮儀小天使，為前輩致敬。輔仁大學競技啦啦隊並將擔任表演團隊，共襄盛舉。

葛永光 裕隆 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網球／「台灣華國三太子盃台北站」倒數一周！台灣好手主場出擊 國際職業網球對決即將登場

青棒／中信盃黑豹旗215隊破紀錄 衛冕軍桃市平鎮開幕戰輕鬆過關

首屆台灣AI機器人運動大賽登場 林奕華肯定科技教育向下扎根

影／苗栗國中11月辦70周年慶 五月天冠佑雙親都是校友 九旬老師贈畫

相關新聞

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐！

中職總冠軍賽G5因颱風延後2天開打，中信兄弟隊投手群因此獲得喘息空間，今天由羅戈休4天再扛先發，仍舊是背水一戰，力拚讓戰線繼續延長，先發打線與G4幾乎相同，僅前兩棒對調，張士綸扛開路先鋒。

中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發

中華職棒總冠軍賽受颱風影響，G5延後兩天進行，味全龍隊手握3勝1敗的聽牌優勢，今天由洋投蔣銲休滿一周後再次出馬，對決休4天再先發的中信兄弟洋投羅戈，打線也做出調整，李展毅首度被排進先發。

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

釀酒人隊今天在世界大賽第2戰展現頑強鬥志，1局上雖被攻下4分，但充分發揮主場優勢，靠四波攻勢改變戰局，後援投手群聯手壓制光芒隊火力，終場以5：4獲勝，世界大賽搶下2連勝，再拿兩勝就可抱回隊史首冠。

NBA／欺負獨行俠少雙星 「斑馬」慢熱馬刺奪開季首勝

馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天碰獨行俠隊雖有些「慢熱」狀況，但第二節尾聲手感加溫，最終全場攻下23分，搭配哈波（Dylan Harper）21分，聯手助「黑衫軍」以122：106擊敗兩大球星厄文（Kyrie Irvin）和佛雷格（Cooper Flagg）都缺席的獨行俠，開季第3場比賽終於收獲勝場。

中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

中職總冠軍賽「龍象爭霸」將在今天於台北大巨蛋進行第5戰，味全龍隊帶著3勝1敗的優勢擔任主場，再拚今晚拋下封王紅色彩帶，賽前球團宣告今天內外野一般門票完售，今年系列賽累積觀眾人數也確定創史上新高。

NBA／希臘怪物提前犯滿 熱火開季吞3連敗寫難堪紀錄

熱火隊有兩度年度MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加入，開季表現卻顯得掙扎，今天在安戴托昆波提前犯滿畢業下以110：115敗給黃蜂隊，苦吞開季3連敗，寫下總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）19年執教來的最差開季表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。