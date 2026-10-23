快訊

幼教風暴／代理師資擬鬆綁惹議 專業與人力如何取捨？

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

台積電高雄廠工安4死 遺孀悲痛發文：你怎麼可以丟下我

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／宇宙人助陣台北戰神 11月7日主場開幕戰賽後熱力開唱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新戰神隊將於新賽季主場開幕周11月7日、8日推出「台北出聲」主題活動，並將於7日邀請金曲獎最佳樂團宇宙人擔任賽後演唱嘉賓。圖／台新育樂提供
台北台新戰神隊將於新賽季主場開幕周11月7日、8日推出「台北出聲」主題活動，並將於7日邀請金曲獎最佳樂團宇宙人擔任賽後演唱嘉賓。圖／台新育樂提供

台北台新戰神隊將於新賽季主場開幕周11月7日、8日推出「台北出聲」主題活動，以音樂串聯場邊活動，為球迷帶來更豐富的開幕周體驗，11月7日主場開幕戰特別邀請金曲獎最佳樂團宇宙人擔任賽後演唱嘉賓。

宇宙人今年憑藉全新創作專輯《Dear You》及影集《欠妳的那場婚禮》主題曲〈沒有人像我一樣〉人氣再攀高峰，歌曲上線後接連登上多個音樂串流平台與排行榜冠軍，熱度更延伸至KTV市場，橫掃串流平台、電台及KTV共17項排行榜冠軍，從線上收聽到點唱市場展現全民傳唱力。此次宇宙人將登上戰神主場開幕戰舞台，延續球場上熱血應援能量，為台北戰神新賽季揭開精彩序幕。

過去受訪時，主唱小玉曾透露與吉他手阿奎高中時因打籃球而認識，方Q也曾分享學生時期喜歡打籃球，對於籃球並不陌生的三人，這次受邀至戰神主場演出，團員們也相當期待，主唱小玉表示，「希望當天能和大家一起欣賞精彩球賽，賽後再跟宇宙人一起唱歌。」

台北戰神主場門票現正熱賣中，學生線上購票享77折優惠，現場購票8折，歡迎戰友與樂迷揪團進場，一起看球、聽宇宙人開唱，線上購買指定席位三人同行享買二送一、四人同行享買三送一優惠。從校園新聲、賽前活動到場邊應援，「台北出聲」將籃球熱血與音樂魅力帶進主場，11月7日一起相約和平籃球館，從賽前一路精彩到賽後，共享宇宙人帶來的音樂饗宴。

宇宙 台北 欠妳的那場婚禮 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

網球／「台灣華國三太子盃台北站」倒數一周！台灣好手主場出擊 國際職業網球對決即將登場

維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

路跑／高雄舒跑杯堪稱南台灣最大跑趴 超過1.2萬人熱鬧起跑

Music EXPO LIVE 2026登陸小巨蛋 台新Richart抽票再享最高3.3%回饋

相關新聞

日職／讀賣巨人軍第21代總教練揭曉！松井秀喜暌違25年重磅回歸

讀賣巨人隊新任總教練出爐，傳奇名將「酷斯拉」松井秀喜重磅回歸！重返前東家接掌兵符，將在暌違25年後再穿上巨人球衣，成為巨人軍第21代總教練。

NBA／76人主場開幕落後29分逆轉騎士 寫詹姆斯生涯最大逆轉分差

76人隊在新賽季開幕戰於衛冕軍尼克隊主場成功踢館後，今天回到費城進行主場開幕戰並且迎戰來訪的騎士隊，儘管上半場一度落後到29分，但第四節在防守端成功加壓，迫使騎士單節僅有16分進帳，加上比賽最後階段馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）的接連切入上籃得手，最終76人就以114：106逆轉騎士，收下開季2連勝。

MLB／李灝宇返台大吃牛肉麵 美媒也被燒到：帶來給我們嘗嘗

在老虎打出亮眼表現的怪力男李灝宇，今年休賽季回到家鄉台灣，除了在記者會上與大家分享菜鳥球季心得，也不忘享用美食。日前更在個人IG發布影片，親自到訪舅舅的牛肉麵店，將好味道分享給粉絲們。

亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

名古屋亞帕運桌球賽事今天舉行最後一天賽程，其中我國今天已先在男雙MD22級與女雙WD22級拿下1銀、1銅，至於本屆已經拿下雙金的林姿妤，則是與搭檔田曉雯在女雙WD20級金牌戰，遭遇上屆女雙金牌熊桂艷與她的搭檔侯春曉，最終以8：11、12：10、11：6、12：10逆轉拿下隊史女雙首金，也是林姿妤個人本屆第3面金牌。

中職／非補償券就了事？兄弟法披事件突顯球隊處理過程危機

中信兄弟總冠軍賽贈品法披未如期發放，先以400元折價券補償引發抗議，後承諾可持券領取原贈品，危機暫獲化解。

灰狼鮑爾+愛德華完美合體 字母哥是不是選錯邊！

灰狼開幕戰以131：106擊敗熱火，鮑爾與愛德華合砍76分；字母哥首秀得35分仍吞敗，熱火防守與進攻配置待修正。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。