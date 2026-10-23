TPBL／宇宙人助陣台北戰神 11月7日主場開幕戰賽後熱力開唱

台北台新戰神隊將於新賽季主場開幕周11月7日、8日推出「台北出聲」主題活動，以音樂串聯場邊活動，為球迷帶來更豐富的開幕周體驗，11月7日主場開幕戰特別邀請金曲獎最佳樂團宇宙人擔任賽後演唱嘉賓。

宇宙人今年憑藉全新創作專輯《Dear You》及影集《欠妳的那場婚禮》主題曲〈沒有人像我一樣〉人氣再攀高峰，歌曲上線後接連登上多個音樂串流平台與排行榜冠軍，熱度更延伸至KTV市場，橫掃串流平台、電台及KTV共17項排行榜冠軍，從線上收聽到點唱市場展現全民傳唱力。此次宇宙人將登上戰神主場開幕戰舞台，延續球場上熱血應援能量，為台北戰神新賽季揭開精彩序幕。

過去受訪時，主唱小玉曾透露與吉他手阿奎高中時因打籃球而認識，方Q也曾分享學生時期喜歡打籃球，對於籃球並不陌生的三人，這次受邀至戰神主場演出，團員們也相當期待，主唱小玉表示，「希望當天能和大家一起欣賞精彩球賽，賽後再跟宇宙人一起唱歌。」

台北戰神主場門票現正熱賣中，學生線上購票享77折優惠，現場購票8折，歡迎戰友與樂迷揪團進場，一起看球、聽宇宙人開唱，線上購買指定席位三人同行享買二送一、四人同行享買三送一優惠。從校園新聲、賽前活動到場邊應援，「台北出聲」將籃球熱血與音樂魅力帶進主場，11月7日一起相約和平籃球館，從賽前一路精彩到賽後，共享宇宙人帶來的音樂饗宴。