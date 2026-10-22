TPBL／永豐連5季冠名挺雲豹 年度口號「看好了！」誓言重返榮耀

桃園台啤永豐雲豹隊今天於福容大飯店桃園機場捷運A8店盛大舉行開季記者會，宣告新賽季正式啟動，同時公布新賽季年度口號「看好了 Green Means Go！」，球團執行長張建偉表示，感謝永豐銀行連續五季大力支持，去年雲豹打出煥然一新的氣勢；期盼新血加入後，新球季能打出超燃比賽內容，球團會努力帶給球迷更吸睛的主場體驗。

記者會儀式上永豐銀行總經理莊銘福、張建偉、新任正、副隊長高錦瑋及林信寬共同拼上主視覺拼圖，將口號的霸氣與爆發力具象化，誓言把上賽季的挫折化為重返榮耀的動力。背景銳利的放射狀切割映透出球員歷經沉澱後更加銳利、堅定的眼神，展現重返榮耀的無畏決心，整體視覺以猛豹出閘的意象向外界喊話：這一次，請大家「看好了！」

為呼應年度口號，本季推出全新淺色比賽戰袍，將台灣啤酒的經典底蘊與豹青軍團的爆發力完美結合，球衣主體巧妙融入復古線條致敬純粹競技本質，球衣邊條則大膽採用前衛綠色漸層設計具象化雲豹競速美學，展現對勝利的極度渴望，宣告當綠燈亮起就是全速前進、宰制賽場的時刻。

記者會同步公開全新主題曲《看好了》，由知名音樂人DJ MR.JIN製作，以極具節奏感的搖滾曲風打造。歌曲融合快節拍與洗腦旋律，搭配熱血重節奏搖滾風格並融入台語元素，營造最燃主場氣勢，期盼新賽季球迷在主場一同齊聲唱響。

永豐銀行除連續第5年冠名贊助球隊外，今年永豐銀行更首度攜手「桃園永豐雲豹匹克球隊」參與全台巡迴賽事；一同參與記者會的匹克球隊長鍾振煒與雲豹隊長高錦瑋，共同致贈簽名匹克球拍與籃球給莊銘福總經理，感謝永豐銀行以實際行動支持多元體育發展。