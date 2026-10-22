籃球／JHBL苗栗大倫對戰台北錦和 錦和防護員挑釁侮辱對手遭火速解聘

今年度JHBL國中籃球甲級聯賽，今天在苗栗大倫國中對戰台北錦和高中國中部爭奪16強賽程中，雙方拚搏激烈，未料在最後約1分鐘，錦和領先4分情況下，其球員犯規比賽暫停時，竟有場邊防護員衝入場內，朝對手倒地球員比中指，還口出「廢物」挑釁，引發爭議。

這場比賽，錦和高中國中部最後雖贏下比賽，晉級16強，但卻因隊上防護員違背運動精神、羞辱學生舉動，遭各界撻伐。晚間，大倫國中發布聲明，要求高中體總調查並書面回覆，以維護學生權益；錦和球隊總教練涂恬瑋則透過threads表達歉意。

針對這起事件，有threads網友發文「國中學生籃球運動的最高殿堂，身為防護員，都成年人了還在比賽進行中跑進場來嗆學生，真的有夠讓人生氣。」、「如果是自己的孩子，聽到『廢物』二字真的會心痛，一場比賽要多久的訓練與努力，不是任何一個人可以批判的，況且他還是保護孩子的防護員？」

涂恬瑋則表示，針對這場賽事期間，外聘防護員出現違反運動精神之不當挑釁舉措，對大倫國中校方、參賽球員及家長造成困擾與傷害，表達最深切、最誠摯的歉意。

他強調，經檢視賽事畫面並展開調查，該名防護員坦承確有違規進場，並向對手球員做出不當手勢；此等脫序行為已違背教育理念與運動家精神。對此，本校絕不寬貸，已於第一時間將該名防護員予以解聘，未來亦絕不再錄用其參與任何防護相關工作。