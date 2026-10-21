東超／高國豪轉隊首秀替補拿下16分 獵鷹延長賽遭天空槍手逆轉

即將在本周迎接PLG開幕戰的台鋼獵鷹，今天率先在東亞超級聯賽賽場亮相，於鳳山體育館出戰來訪的南韓KBL高陽索諾天空槍手，也是隊史首度的東超賽事，儘管獵鷹在上半場一度取得17分領先，但下半場高陽索諾天空槍手洋將歐布萊恩與國家隊主力後衛李政鉉火力全開，最終反倒在延長賽以99：94逆轉勝出。

獵鷹今年休賽季在自由市場上簽下高國豪，與谷毛唯嘉的後場雙槍組合備受期待，不過今天的東超首秀高國豪卻是從替補出發，但他在第一節剩下三分半鐘時替補上陣，隨即靠著切入製造犯規透過犯規取分，首節打完獵鷹也以23：14領先。

第二節開節高國豪中距離跳投，幫助獵鷹取得11分領先，隨後又助攻給洋將霸而穩（Ondrej Balvin）完成「三分打」，隨後個人又投進三分球，幫助獵鷹一口氣取得16分領先，上半場打完高國豪一人就拿下10分，加上霸而穩與翟蒙分別有14分與10分進帳，獵鷹也靠著多點開花攻勢取得56：39領先。

不過易籃後高陽索諾天空槍手也展開猛烈反撲，靠著李政鉉、歐布萊恩連續兩記三分球，追到僅剩8分差距，儘管高國豪隨即回以顏色投進三分球止血，但手感發燙的高陽索諾天空槍手洋將歐布萊恩火力全開連續取分，助隊追到僅剩5分差距，但獵鷹再重新調整後仍是靠著團隊火力維持住優勢，三節打完仍以11分差距領先。

台鋼獵鷹今天東超首戰，最終延長賽落敗。 台鋼獵鷹提供

第四節高陽索諾天空槍手歐布萊恩不斷憑著個人能力取分，加上菲律賓籍球員奎昂寶也找回進攻手感，幫助球隊在比賽最後1分34秒再度追到5分差。倒數54秒歐布萊恩再度投進三分球，雙方僅剩2分差，反觀獵鷹高國豪關鍵時刻卻出現進攻犯規後，倒數21秒歐布萊恩再度命中三分球，高陽索諾天空槍手繼開賽後再度取得領先。倒數4.4秒獵鷹翟蒙籃下出手製造犯規站上罰球線，在兩罰一中後雙方平手，也將比賽帶入延長賽。

延長賽高陽索諾天空槍手拉出6：0攻勢，反觀獵鷹卻出現進攻熄火的狀況，其中禁區優勢點霸而猛還犯滿離場，最終高陽索諾天空槍手就以5分差距逆轉勝出，並賞給獵鷹在東超的隊史首敗。

高陽索諾天空槍手今天以歐布萊恩拿下42分外帶11籃板表現最佳，李政鉉則是投進3記三分球拿下17分。至於獵鷹則以霸而穩22分、9籃板、5助攻最佳高國豪首秀拿下16分，陳范柏彥15分。