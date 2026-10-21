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足球／ISF世界盃 中華男足闖16強寫近20年最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男足關鍵戰以4：1擊敗捷克二隊。圖／高中體總提供
中華男足關鍵戰以4：1擊敗捷克二隊。圖／高中體總提供

「2026年ISF足球世界盃」10月16至26日在中國蘇州登場，中華小將精兵銳出，女生小組預賽迎戰英格蘭一隊、印度隊皆順利搶下勝利，今天再和土耳其戰平，以分組第一挺進8強。

今天碰球風強悍的土耳其，寶島女將絕不畏懼，積極搶攻，上半場和對手1：1戰平，比賽後半段土耳其率先把握住12碼罰球機會，然而中華小將隨即掌握下一波攻勢，同樣藉由12碼罰球拿下重要一分，最終雙方以2：2握手言和。

中華隊和土耳其在小組賽積分相同，因正負球差優於土耳其，以分組第一晉級8強。

男生小組賽部分，中華隊首戰對上比利時以3：1旗開得勝，雖在昨天面對中國一隊吞敗，但今天碰捷克二隊接連攻破球門，最終以4：1奪得重要勝利，以分組第二晉級16強，已經寫下近20年以來我國參加ISF男足賽的最佳成績。

世界盃 足球 英格蘭 籃球

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