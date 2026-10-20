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TPBL／戰神主場開幕戰續颳「林來瘋」 入場送林庭謙首戰紀念卡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北台新戰神隊將於11月7日、8日迎接主場開幕週，攜手台新銀行推出《台北出聲》主題活動。圖／戰神隊提供
台北台新戰神隊將於11月7日、8日迎接主場開幕週，攜手台新銀行推出《台北出聲》主題活動。圖／戰神隊提供

台北台新戰神隊將於11月7日、8日迎接主場開幕週，球團攜手台新銀行推出《台新銀行 X 台北出聲》主題活動，結合音樂演出與籃球賽事，並準備林庭謙「主場首戰紀念卡」作為限量入場好禮。

戰神先前為迎接林庭謙加盟，推出「林庭謙加盟特報」，在台北街頭颳起另類「林來瘋」，但也有許多球迷因來不及領取感到相當扼腕，直呼可惜；隨著新賽季主場開幕戰即將登場，戰神準備了林庭謙「主場首戰紀念卡」作為開幕戰限定好禮，讓戰友有再次收藏的機會。

林庭謙表示，希望戰友們會喜歡這份驚喜，自己也很想保留幾張；他也向球迷喊話，「很期待在主場跟大家見面，歡迎戰友們進場幫我們加油，我們也會努力打出好表現，讓我們一起把主場變得更有氣勢。」

除了11月7日入場有機會獲得球員卡外，球迷於戰神裝備局兩日現場單筆消費滿1000元，購買品項需包含林庭謙個人商品（不含扭蛋），可獲得林庭謙「主場首戰紀念卡」限量特別版，更有機會抽中親簽版本，滿2000元可累積贈送，以此類推，數量有限送完為止。

開幕週兩日將由台北校園音樂社團接力獻唱，讓青春歌聲走進籃球場，11月7日由臺大流行音樂歌唱社帶來耳熟能詳的流行金曲，11月8日則由孕育出連續兩屆金曲獎最佳新人得主陳嫺靜、someshiit山姆的政大黑音以原創嘻哈作品呈現校園音樂的多元風格，並與戰神應援團長Rina及Taishin Wonders菲菲共同演出。此外，環廊攤位則規劃多種音樂互動，從猜歌接唱到球員推薦歌單，讓戰友一窺戰神們平時的音樂喜好，也能透過歌曲向支持的球員傳遞心意，投稿推薦歌曲，還有機會在比賽中場播放。

戰神主場門票火熱開賣中，線上購票台新、新光卡友享9折優惠，現場也有台新pay 9折優惠。深受好評的「台北市民日」新賽季再度登場，市民除可於指定市民日憑身分證件免費進場，新賽季主場賽事亦享線上購票77折、現場購票8折優惠。從校園新聲、城市音樂到場邊應援，「台北出聲」邀請所有戰友於11月7日、8日走進和平籃球館，一起為戰神出聲。

林來瘋 林庭謙 籃球

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