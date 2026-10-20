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影／將籃球結合旅行 PLG賽季口號「Follow The Game」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

PLG今天公佈2026-27賽季年度口號 #FollowTheGame，以籃球結合旅行為核心，讓球迷朋友跟隨比賽去旅行，共同征戰PLG聯盟的第7個球季。

在平面視覺形象上，呈現各隊球星比賽日穿搭的帥氣造型，並以大富翁棋盤格元素做設計概念，將整個賽季的目標與關卡化為符號，也象徵4支隊伍這個賽季將遠征海內外各方挑戰，在每一場比賽親手開創機會、翻轉命運。在年度視覺影片中也以動畫手法表現，結合亞洲各地景點、美食，意味著球迷能在這個賽季 Follow The Game，和球員們一同穿梭其中冒險遠征。

PLG聯盟也特別感謝來自美國的「UNDEFEATED」服飾品牌，以不敗的精神、亮眼的單品替球星加持；感謝源自日本潮流 OG 品牌 KIKS TYO 血統的「KIKS「，為球星帶來深厚的街頭＆球鞋文化底蘊；以及感謝來自日本大阪的戶外包袋品牌 OMCC，以兼具機能與風格的設計，為球星們準備能自在穿梭城市與戶外的俐落包款。

PLG今天公佈2026-27賽季年度口號 #FollowTheGame。圖／PLG提供
PLG今天公佈2026-27賽季年度口號 #FollowTheGame。圖／PLG提供

籃球 口號 PLG

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