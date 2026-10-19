PLG／方舟承載團隊信念 洋基工程新賽季目標乘風破浪

洋基工程職業籃球隊今天正式發布2026-2027賽季年度主視覺，以ARK方舟將承載團隊的信念，球員並肩迎向浪潮，象徵全隊凝聚力量，在賽季的競爭與考驗中持續向前球團並以「乘風破浪——No Wave Can Stop」作為年度口號。

上季加入PLG的洋基工程，本季主視覺延伸諾亞方舟中鴿子銜回橄欖葉的故事，海鳥象徵傳遞希望與勝利的使者，橄欖葉則代表風雨過後的新開始，也寄託著球隊迎戰新賽季、帶回勝利的信念。每一次踏上球場，全隊都將並肩迎接考驗，為一路支持球隊的球迷全力拚戰。

本季口號「No Wave Can Stop」——沒有任何浪潮，能阻擋團隊前進。洋基工程將帶著這份信念迎戰每一場比賽，乘風破浪，努力將勝利帶回方舟。

隨著新賽季腳步接近，洋基工程新賽季正式季票已全面開賣，季票涵蓋本季例行賽全數主場賽事，並依不同席位方案提供會員贈品、專屬活動等權益。各方案完整售價、座位、會員權益及購買方式，請參閱洋基工程職業籃球隊官方公告。