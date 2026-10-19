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籃球／U19聯盟 U10冠軍長大開季2連勝 鷺江國小李曜宇學偶像SGA變奏

聯合報／ 即時報導
李曜宇（右）從外圍直接切入。圖／U19籃球聯盟提供
李曜宇（右）從外圍直接切入。圖／U19籃球聯盟提供

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，18日U12第4組在台灣師範大學公館校區進行，LJES隊以40：30擊敗Gladiators（角鬥士）隊，拿下開季2連勝，證明他們的冠軍身手。

LJES就是新北市鷺江國小的縮寫，本屆選手多為去年U10甲組封王的班底，今年升上五年級，教練張哲維給他們不同課題，例如今天雖然一路領先角鬥士，他對比賽內容仍有許多意見。

「今年的第一課就是半場進攻的處理球，也是我們持續報名的目的。」張哲維表示，小朋友經驗不足，觀察、判斷能力需透過比賽加強，「其實我們體能不錯，轉換快攻打起來很有威力，但系統戰真的是我們的問題。」

此役LJES最多領先達18分，第四節比分被追近，球員「看球不看人」的毛病讓張哲維在場邊不斷大聲提醒，「我們學校只有矮框（260公分），這邊打一般框（305公分），所以我不要求得分，投不進都沒關係，但態度要對，就算失誤也要從中學習。」

LJES隊教練張哲維對球員表現並不滿意。圖／U19籃球聯盟提供
LJES隊教練張哲維對球員表現並不滿意。圖／U19籃球聯盟提供

能一路領先的關鍵是兩位拿下「雙十」的鋒線，包括13分、13籃板的李曜宇與13分、12籃板的陳宥安，尤其李曜宇的個人單打與充沛體能，讓對手難以招架。

「我覺得今天自己表現不好，腦袋有點空白，球都沒放進，可能是太熱了。」李曜宇靦腆地說，「雖然教練說投不進沒關係，但我對自己還是有要求。」

李曜宇二年級摸球、三年級考籃球隊，家裡還有架小籃框，是個小籃球痴，而這一切的根源還能追溯至幼稚園，「那時候學校有兒童籃框，但沒有球，我就每天一直拿石頭或東西丟進去。」

身披35號戰袍的李曜宇透露，自己的偶像原本是這個背號的NBA球星「KD」Kevin Durant，但最近喜歡上「SGA」Shai Gilgeous-Alexander後，運球感覺也有那麼一點味道，「覺得他變換節奏很厲害，可以一直騙到犯規，一直罰球。」

籃球 冠軍 偶像

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