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TPBL／送狀元賀丹職業首敗 馬建豪：歡迎來到TPBL

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家先發馬建豪攻下18分。圖／夢想家提供
夢想家先發馬建豪攻下18分。圖／夢想家提供

TPBL衛冕軍福爾摩沙夢想家，開季兩場比賽都打得驚天動地，昨天開季首戰和新北國王激戰到延長賽吞敗，今天碰高雄全家海神從最多20分落後到1分逆轉，驚險以115：114守護主場，也讓海神今年的選秀會「狀元」賀丹錯過職業賽首勝。

和賀丹曾在中華隊當隊友的夢想家射手前鋒馬建豪，今天和賀丹有不少互動，他笑說已經忘記說了什麼，但以高強度內容「歡迎賀丹來到TPBL」，他也強調，雙方都很不服輸，希望打出好表現，「期待接下來再和他對到。」

海神雖是上季爐主，但新賽季補進台美混血的國手級成員賀丹，加上新任總教練齊科主打快速球風，新洋將貝西里和洛斯柯都有單場30分演出，第二節最多領先夢想家到20分，但下半場戰況翻轉，夢想家第四節尾聲更靠林俊吉連飆兩記關鍵球，最終以1分差氣走海神。

夢想家總教練簡浩提到，球員有展現出很好的意志力，一同克服20分的落差，「落後時更需要凝聚力，尤其只有兩個洋將的時刻。」他讚平常較少上場的球員都有跳出來，打出團隊籃球，下半場採用區域防守也成功限制海神速度，逼對手打陣地戰，成為夢想家逆轉關鍵。

沒能把握20分領先，海神新教頭齊科形容今天是場「尷尬的比賽」；下半場一度離場治療的賀丹也說，自己表現可以更好，也有心理準備這會是場高張力的比賽，希望下週能打出更好內容。

海神的選秀「狀元」賀丹。圖／海神提供
海神的選秀「狀元」賀丹。圖／海神提供

賀丹 馬建豪 職業 籃球

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